Algériens en France : les certificats de résidence sont-ils en baisse ?

Le ministère français de l’Intérieur a publié son nouveau rapport sur l’immigration, avec des chiffres détaillés concernant les ressortissants algériens. Fin 2025, plus de 616 000 certificats de résidence algériens étaient en cours de validité. Par ailleurs, les premières délivrances et les renouvellements ont enregistré un recul sur un an.

Les ressortissants algériens occupent une place importante dans les statistiques de l’immigration régulière en France. Selon le rapport « Les étrangers en France 2025 », publié le 14 octobre 2026 par le ministère français de l’Intérieur, 616 419 certificats de résidence algériens étaient en cours de validité au 31 décembre 2025. Ce chiffre représente une légère progression de 0,4 % par rapport à l’année précédente. Pourtant, il y a eu une diminution des nouveaux certificats délivrés.

Le document officiel révèle également que les ressortissants algériens détenaient au total 658 232 titres et documents provisoires de séjour valides à la fin de l’année. Ces deux chiffres correspondent à des catégories statistiques différentes. Il convient de les distinguer pour comprendre l’évolution de la présence algérienne en France. De plus, ils complètent les statistiques migratoires françaises publiées précédemment. Cela permet d’examiner plus précisément la situation des titulaires de certificats de résidence.

616 419 certificats de résidence algériens : une légère hausse en France

D’après les données de la Direction générale des étrangers en France (DGEF), le nombre de certificats de résidence algériens en cours de validité est passé de 613 923 en 2024 à 616 419 en 2025. Cette évolution correspond à une augmentation de 0,4 %, après un léger recul observé l’année précédente. En 2023, le nombre de ces documents atteignait 614 835, ce qui traduit une relative stabilité sur les dernières années.

Le certificat de résidence algérien constitue un titre de séjour particulier, encadré par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Il se distingue des titres délivrés dans le cadre du régime général applicable aux autres ressortissants étrangers. Ce titre se différencie notamment par certaines conditions de délivrance et de renouvellement. Selon leur situation, les ressortissants algériens peuvent notamment bénéficier de certificats d’une durée d’un an ou de dix ans.

Pourquoi le rapport recense-t-il aussi 658 232 documents de séjour ?

Le ministère français de l’Intérieur présente un second indicateur, plus large, qui atteint 658 232 titres et documents provisoires de séjour détenus par des ressortissants algériens au 31 décembre 2025. Ce total était de 649 991 en 2024, soit une progression de 1,3 % sur un an. Les Algériens arrivent ainsi en tête des nationalités de pays tiers représentées dans ce décompte. Ils devancent les autres nationalités recensées.

La différence tient au périmètre des statistiques : les 616 419 documents correspondent spécifiquement aux certificats de résidence algériens. Par contre, le total de 658 232 englobe les différentes catégories de titres et documents provisoires de séjour. Il ne s’agit donc pas de deux populations distinctes dont les effectifs pourraient être additionnés. Par ailleurs, ces chiffres ne représentent pas l’ensemble des personnes d’origine algérienne vivant en France, notamment celles ayant acquis la nationalité française.

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Premiers certificats de résidence : une baisse de 7,1 % en 2025

Si le nombre de certificats valides progresse légèrement, les nouvelles délivrances suivent une tendance différente. Le rapport indique que 26 800 certificats de résidence algériens ont été délivrés en premier titre en 2025, contre 28 842 en 2024. Cette diminution de 7,1 % intervient après un premier recul de 8,6 % enregistré l’année précédente.

Les renouvellements affichent également une baisse. Leur nombre est passé de 125 466 en 2024 à 121 110 en 2025, soit une diminution de 3,5 %, selon les données provisoires du ministère. Ces statistiques portent sur les actes administratifs réalisés pendant l’année. Elles ne doivent pas être confondues avec le nombre total de certificats encore valides au 31 décembre.

Le rapport ne permet pas, à lui seul, d’attribuer ces évolutions à un durcissement particulier des conditions de séjour ou à une augmentation des refus. Les données distinguent les volumes de délivrance et de renouvellement, sans établir de lien direct avec une décision politique précise. Elles doivent donc être interprétées avec prudence. De plus, les chiffres de 2025 relatifs aux délivrances sont présentés comme provisoires.

Certificat de résidence algérien : quelles règles pour les titulaires ?

Les ressortissants algériens bénéficient d’un cadre juridique spécifique en matière de séjour en France, issu de l’accord bilatéral de 1968 et de ses modifications successives. Selon le motif de séjour et la situation personnelle du demandeur, un certificat de résidence d’un an ou de dix ans peut être délivré. Les conditions applicables varient notamment selon les situations familiales, professionnelles et les autres catégories prévues par cet accord.

Pour les titulaires d’un certificat de dix ans, le renouvellement constitue une démarche administrative importante. Une demande déposée hors délai peut entraîner des frais supplémentaires, comme le rappellent les règles relatives au renouvellement des certificats de résidence algériens. Les personnes concernées doivent également tenir compte des exigences documentaires et des procédures applicables auprès de leur préfecture.

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Algériens en France : ce que changent réellement ces nouvelles statistiques

La publication du rapport parlementaire ne constitue pas une modification des conditions d’obtention des certificats de résidence algériens. Elle apporte principalement un éclairage statistique sur leur nombre, les premières délivrances et les renouvellements enregistrés en 2025. Les données font apparaître une situation contrastée, entre la progression du nombre de documents en cours de validité et le recul des titres délivrés durant l’année.

Pour les Algériens résidant en France, les démarches continuent de dépendre des règles applicables à chaque situation individuelle. Les difficultés administratives peuvent notamment concerner les délais d’instruction ou le renouvellement des documents, comme l’illustre une récente décision de justice concernant le titre de séjour d’un ressortissant algérien à Paris. Il est recommandé de consulter les informations officielles de Service-Public et de la préfecture compétente avant toute démarche. Ainsi, cela permet de vérifier les délais, les pièces exigées et les éventuels frais.

Avec ce rapport publié en octobre 2026, le ministère français de l’Intérieur dresse ainsi un bilan détaillé de l’immigration régulière pour l’année précédente. Les chiffres confirment le poids des ressortissants algériens parmi les détenteurs de documents de séjour en France. Cependant, ils mettent aussi en évidence le recul des premières délivrances et des renouvellements de certificats. Ils constituent un état statistique de la situation à fin 2025, sans préjuger des évolutions administratives ou législatives ultérieures.

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