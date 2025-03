Certificat de nationalité : le ministère de la Justice annonce une réforme majeure

Depuis le 16 mars 2025, les citoyens algériens bénéficient d’une procédure allégée afin d’obtenir leur certificat de nationalité. Une initiative du ministère de la Justice qui vise à simplifier les démarches administratives et à moderniser les services publics.

Grâce à cette réforme, les citoyens dont l’identité est enregistrée dans la base de données nationale peuvent désormais obtenir leur certificat de nationalité en présentant uniquement leur carte d’identité biométrique ou leur passeport biométrique.

Cette mesure supprime ainsi la nécessité de fournir d’autres documents administratifs, réduisant les délais et la complexité des procédures.

Une transition pour les citoyens non enregistrés

Pour les personnes dont l’identité n’est pas encore vérifiée dans la base de données nationale, une première demande accompagnée des documents justificatifs reste obligatoire.

Une fois cette démarche effectuée, leur identité est enregistrée, leur permettant par la suite d’accéder à la procédure simplifiée.

Cette nouvelle mesure s’inscrit dans un vaste programme de modernisation de l’administration judiciaire. En facilitant l’accès aux documents officiels, le ministère de la Justice poursuit ses efforts pour améliorer les services publics et réduire la bureaucratie, garantissant ainsi un gain de temps considérable pour les citoyens.

Des horaires aménagés pour faciliter les démarches des citoyens

Dans le cadre des efforts visant à rapprocher l’administration des citoyens, l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL) a annoncé une extension des horaires d’ouverture de ses bureaux de recouvrement pendant le mois de Ramadan.

Ainsi, du 17 au 24 mars 2025, les bureaux resteront ouverts exceptionnellement de 21h00 à minuit. Cette mesure vise à faciliter le paiement des mensualités des locataires, leur permettant d’effectuer leurs démarches à des horaires plus adaptés aux contraintes du mois sacré.

Ce dispositif s’inscrit dans une volonté d’améliorer la qualité des services et de répondre aux besoins des bénéficiaires des logements AADL. En simplifiant les procédures et en adaptant les horaires, l’agence cherche à garantir une meilleure accessibilité aux services administratifs et à renforcer la satisfaction des citoyens.

