Certificat d’affiliation, indemnités maladie… Voici les nouveaux services en ligne de la CNAS

La Caisse Nationale des Assurances Sociales des Travailleurs Salariés (CNAS) a annoncé, ce dimanche, une série de services numériques disponibles sur sa plateforme électronique El-Hanaa. Ces services visent à simplifier les démarches administratives pour les assurés sociaux et à améliorer la qualité des services proposés à distance.

Selon un communiqué de la CNAS, El-Hanaa permet aux utilisateurs de consulter leur taux de couverture sociale, les dates d’expiration de leurs droits aux soins, ainsi que d’imprimer leur certificat d’affiliation.

La plateforme offre également la possibilité de suivre l’état d’avancement des dossiers médicaux et des indemnités pour congés maladie, tout en permettant aux utilisateurs de découvrir les différents services proposés par la CNAS.

Dans le cadre de l’amélioration de l’expérience des assurés sociaux, les utilisateurs peuvent bénéficier d’un simulateur de remboursement des médicaments, consulter le guide des médicaments remboursables, et vérifier le taux et le type d’invalidité pris en charge.

Ils peuvent également suivre le traitement de leur demande de la carte CHIFA et accéder à leurs données personnelles ainsi qu’à leurs droits aux prestations.

Le CNAS a invité tous les assurés sociaux à s’inscrire sur El-Hanaa via le site officiel http://www.cnas.dz, afin de profiter de ces services numériques conçus pour réduire les déplacements et gagner du temps et des efforts.

Cette initiative s’inscrit dans une démarche de modernisation et de digitalisation des services publics, visant à offrir une meilleure expérience utilisateur tout en répondant aux besoins croissants des citoyens en matière de services en ligne.

La CNAS élargit sa couverture : les maladies cérébrovasculaires désormais prises en charge dans les cliniques privées

La Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) franchit une étape importante dans l’amélioration de l’accès aux soins pour ses assurés. Un avenant à la convention existante avec les cliniques privées spécialisées a été signé récemment, étendant la prise en charge aux pathologies cérébrovasculaires centrales et périphériques.

Cette décision stratégique vise à renforcer l’expertise nationale dans le traitement de ces maladies complexes et à réduire significativement le nombre de patients nécessitant des transferts à l’étranger. Selon le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Fayçal Bentaleb, cette initiative témoigne de l’engagement de l’État à consolider le système de santé national et à améliorer la qualité des services offerts.

« La signature de cet avenant marque notre volonté de promouvoir le conventionnement avec les cliniques privées nationales en intégrant de nouvelles spécialités médicales », a déclaré le ministre. Il a également souligné que cette mesure permettra de ramener à cinq le nombre de pathologies nécessitant un transfert à l’étranger, contre six l’année précédente.

Le ministre a par ailleurs salué les progrès remarquables réalisés par l’Algérie dans le domaine de la chirurgie cardiaque, soulignant que cette spécialité est désormais accessible à un plus grand nombre de patients. Il a rappelé qu’au début des années 1990, les transferts à l’étranger étaient la norme pour les interventions cardiaques.

À ce jour, une cinquantaine de cliniques privées sont conventionnées avec la CNAS pour la chirurgie cardiaque. Cette collaboration, initiée en 1994, permet aux assurés sociaux et à leurs ayants droit de bénéficier de soins de qualité, tout en apportant un soutien précieux aux établissements publics de santé.

Cette extension de la couverture de la CNAS représente une avancée significative pour les patients atteints de maladies cérébrovasculaires, leur offrant un accès facilité à des soins spécialisés en Algérie.