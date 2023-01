Cérémonie inaugurale CHAN 2022 : le match Algérie-Libye ouvrira le bal

Quelques heures uniquement nous séparent du coup d’envoi de la 7ᵉ édition du Championnat d’Afrique des nations (CHAN 2022) qui se déroulera en Algérie du 13 janvier au 4 février de l’année en cours. La cérémonie inaugurale de cette prestigieuse manifestation sportive africaine se tiendra ce soir-même au nouveau stade Nelson-Mandela de Beraki à Alger.

En effet, le coup d’envoi de la 7ᵉ édition du Championnat d’Afrique des nations CHAN 2022 (reporté à 2023) sera donné ce soir au nouveau stade Nelson-Mandela de Baraki à Alger. Le match d’ouverture de cette nouvelle édition du CHAN opposera la sélection nationale A’ à son homologue libyenne, et ce, ce soir dès 20 heures (19h00 GMT).

D’ailleurs, la cérémonie d’ouverture du CHAN 2022, qui aura lieu ce vendredi soir à partir de 18h30 au stade Nelson Mandela, s’annonce grandiose et connaitra la participation de plus figures emblématiques du football international et africain. Notamment le président de la FIFA, Gianni Infantino, et celui de la CAF, Patrice Motsepe. Ou encore, le Ghanéen John Paintsil, l’Ivoirien Siaka Tiene, et l’ancienne star algérienne Noureddine Bounaâs.

Ouverture du CHAN 2022 : quels sont les points de transport des supporteurs à Alger ?

Dans ce même sillage, il convient de noter que la wilaya d’Alger a défini huit (8) points de transport afin de permettre aux supporters de se rendre au stade Nelson-Mandela de Baraki pour assister à la rencontre inaugurale du CHAN 2022 opposant l’Algérie à la Libye.

Ainsi, les supporteurs pourront rejoindre le nouveau stade de Baraki, dans la banlieue d’Alger, ce vendredi, 13 janvier 2023, à compter de 14 heures à partir des points de transport suivants :

Parking du complexe olympique du 5 juillet ;

Birtouta (près de la gare de train) ;

Parking de la promenade des Sablettes (front de mer) ;

Zéralda (près de la gare de train) ;

En face de la gare de train d’El Harrach ;

Parking de la promenade des Sablettes (OPLA) ;

Près du parking de voitures à vieux Kouba ;

Arrêt du tramway aux fusillés.

Outre le transport des supporters au stade Nelson-Mandela de Baraki, la wilaya d’Alger a aussi fait part de l’installation de trois (3) fan-zones sur le territoire de la wilaya, afin de permettre la transmission, sur des écrans géants, de l’ensemble des rencontres du CHAN 2022, y compris celle de l’ouverture ce soir. D’après une publication de la wilaya d’Alger, ces trois fan-zones se trouvent au niveau de :

La promenade des Sablettes ;

La place de Kitani à Bab El Oued ;

La salle omnisports de Bordj El Kiffan.

CHAN 2022 : les Verts encouragent l’EN des locaux

Douze ans après sa dernière et unique participation à cette compétition africaine, l’Algérie, pays hôte, s’apprête à se lancer dans l’aventure dans l’espoir de remporter le Championnat. Ainsi, la sélection nationale de football A’ fera ses grands débuts au Championnat d’Afrique des nations CHAN 2022 en affrontant aujourd’hui la Libye. Le sélectionneur national Madjid Bougherra avait insisté sur l’importance de bien entamer cette 7e édition du CHAN, comme ce fut le cas en 2011 au Soudan.

De leurs côtés, les Fennecs de l’EN ont envoyé un message aux joueurs locaux afin de les encourager avant le coup d’envoi de la compétition. En effet, dans une vidéo publiée par Fédération Algérienne de Football (FAF), des joueurs comme Islam Slimani, Carl Medjani ou encore Yacine Brahimi ont apporté leur soutient aux hommes de Bougherra, affirmant que l’Algérie était derrière eux.