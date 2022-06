Cérémonie d’ouverture JM Oran 2022 : un grosse surprise au menu

Le bal des JM d’Oran 2022 s’apprête à ouvrir. Au milieu des préparatifs de la cérémonie d’ouverture de cette 19ᵉ édition des jeux méditerranéens, le comité d’organisation des JM a prévu des invitations qui honoreraient le premier acte de l’événement méditerranéen et qui enchanteraient le public présent.

Pour la scène inaugurale des JM d’Oran 2022, le sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, signera sa présence après le sans faute de l’équipe d’Algérie lors de la dernière fenêtre internationale. Belmadi sera accompagné par 4 joueurs de l’équipe d’Algérie pour assister à la cérémonie d’ouverture des JM d’Oran.

En effet, selon les informations de la presse algérienne, l’ailier du stade brestois, Youcef Belaïli, ainsi que le milieu de terrain de l’OGC Nice, Hichem Bouadaoui, le latéral de l’Etoile du Sahel, Hocine Benayada et la découverte du dernier stage des Verts, l’attaquant, Mohamed El-Amine Amoura, feront partie des invités d’honneur pour la cérémonie d’ouverture des jeux méditerranéens que la ville d’Oran accueillera à partir du 25 juin 2022.

Un avant-goût de l’événement

La valse des arrivées des différentes délégations qui participeront aux JM d’Oran s’est soldé sur une note positive. L’accueil réservé aux athlètes a été apprécié par l’ensemble des délégations étrangères.

Les infrastructures hôtelières et sportives de la ville d’Oran ont été mis à jour pour accueillir l’événement méditerranéen et la capitale de l’Ouest algérien s’annonce prête pour le feu vert du lancement des compétitions. Ces dernières ont été inaugurées par une rencontre de waterpolo entre l’équipe du Portugal et celle de la Slovénie.

Un match qui a vu la victoire des lusitaniens sur le score de 18-5. À noter que le public algérien bénéficie d’une remise sur les prix d’accès aux salles.