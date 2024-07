Ouverture des JO – Paris 2024 : la délégation de l’Algérie rend hommage aux victimes du 17 octobre 1961

Lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris, le 26 juillet, la délégation algérienne a réalisé un geste poignant et mémorable. Sous un ciel pluvieux, les membres de la délégation ont choisi de rendre hommage aux manifestants algériens pacifiques massacrés à Paris le 17 octobre 1961. Cet acte s’est déroulé lors du passage de la délégation sur la Seine, au début de la cérémonie.

Le 17 octobre 1961, environ 200 Algériens ont été tués par la police française dans un contexte de guerre d’indépendance algérienne. En hommage à ces victimes, les membres de la délégation ont jeté des roses dans la Seine, symbolisant le souvenir des 150 corps retrouvés dans le fleuve ce jour-là. Ce geste, à la fois simple et puissant, a rappelé à tous les spectateurs présents et ceux regardant à travers le monde, l’importance de se souvenir des injustices du passé.

Les Algériens ont voulu marquer les esprits par ce geste, soulignant l’importance de la mémoire collective et de la reconnaissance des souffrances endurées par leurs compatriotes. En choisissant un moment aussi symbolique que l’ouverture des Jeux Olympiques, ils ont attiré l’attention internationale sur cet événement tragique de l’histoire algérienne et française.

Ainsi, cet hommage a également servi à rappeler les liens complexes et souvent douloureux entre la France et l’Algérie, tout en montrant un visage de dignité et de respect envers les victimes et leurs familles. La cérémonie d’ouverture a ainsi pris une dimension supplémentaire, mêlant sport et mémoire, célébration et recueillement.

🇫🇷🇩🇿🥀 FLASH | La délégation algérienne a jeté des fleurs dans la Seine lors de la cérémonie d’ouverture des JO de #Paris2024, en hommage aux Algériens noyés en 1961. #ceremoniedouverture pic.twitter.com/1jb3gQASVe — Cerfia (@CerfiaFR) July 26, 2024

Jeux Olympique 2024 : La tenue des Algériens à la cérémonie d’ouverture

Le Comité Olympique Algérien a dévoilé, il y a déja un moment les tenues de parade de la délégation pour la cérémonie des Jeux Olympiques Paris-2024. Ces tenues, composées de bournous pour les hommes et de caftans pour les femmes, reflètent l’authenticité et les traditions de l’Algérie. Chaque tenue est ornée de magnifiques broderies, confectionnées par des artisans algériens, mettant en avant le savoir-faire et la richesse culturelle du pays.

Le ministère de la Jeunesse et des Sports a alors exprimé sa fierté sur sa page Facebook officielle, soulignant que ces tenues donneront une belle image de l’Algérie lors de la cérémonie d’ouverture. La délégation algérienne, habillée de ces costumes traditionnels, “incarnera ainsi l’héritage culturel et l’histoire de leur pays”, tout en participant à un événement global.

Les deux porte-drapeaux de la délégation algérienne seront Yasser Triki, un athlète en athlétisme, et Amina Belkadi, une judokate. Leur rôle est de mener la délégation lors de la parade, symbolisant l’unité et la détermination de l’équipe olympique algérienne.

La cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques est non seulement une célébration du sport, mais aussi une plateforme pour les nations de montrer leur culture et leur histoire. La délégation algérienne, avec ses tenues traditionnelles, a su allier hommage et fierté nationale, marquant cette ouverture d’un sceau particulier et mémorable.

Hier, lors de la cérémonie d’ouverture des JO de Paris, les Algériens ont donc brillé de part ses tenues, symbole du patrimoine algérienne.