Cérémonie de couronnement du Roi Charles III : Attaf représentera Tebboune

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a désigné le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ahmed Attaf, pour le représenter à la cérémonie de couronnement de sa Majesté le Roi Charles III, Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, ainsi qu’aux célébrations organisées à l’occasion de l’accession au trône du nouveau souverain britannique, indique un communiqué de la présidence de la République rendu public aujourd’hui, le jeudi 4 mai 2023.

« La participation de l’Algérie à cette cérémonie, qui aura lieu ce samedi 6 mai à Londres, s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations d’amitié historique, de dialogue politique et de coopération économique entre les deux pays qui ont célébré en novembre dernier le 60ème anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques », précise le communiqué.

Renforcement des relations entre l’Algérie et le Royaume-Uni

La participation de l‘Algérie à cette cérémonie illustre l’importance accordée par les deux pays à leur amitié historique et à leur coopération économique. En effet, les deux pays ont célébré le 60ème anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques en novembre dernier. Cette participation témoigne également de la volonté de l’Algérie de renforcer les relations politiques et économiques entre les deux pays.

La cérémonie de couronnement est un événement important dans la vie de la monarchie britannique. Elle marque l’accession au trône du nouveau souverain et est l’occasion d’une grande célébration. La reine Elizabeth II avait été couronnée en 1953. Depuis, le Royaume-Uni a connu quatre autres souverains : la reine Elizabeth II, le roi George VI, le roi Edward VIII et le roi George V. Le roi Charles III est le fils aîné de la reine Elizabeth II et du prince Philip.

L’Algérie est un partenaire économique important du Royaume-Uni. Les deux pays ont signé de nombreux accords de coopération dans les domaines de l’énergie, de l’éducation, de la culture et du commerce. En 2021, le commerce bilatéral entre les deux pays s’est élevé à plus de 1,6 milliard de dollars. L’Algérie est également un important fournisseur de gaz naturel pour le Royaume-Uni.