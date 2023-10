Cérémonie de célébration de la Journée nationale de la presse reportée

Le ministère de la Communication a annoncé hier, le mercredi 18 octobre 2023 dans un communiqué rendu public, le report de la célébration de la Journée nationale de la presse, ainsi que de la cérémonie de remise du Prix du président de la République du journaliste professionnel, prévues les 21 et 22 octobre 2023 et ce en raison de la situation dangereuse et tragique en Palestine occupée.

« Le ministère de la Communication annonce le report de la célébration de la Journée nationale de la presse, ainsi que de la cérémonie de remise du Prix du président de la République du journaliste professionnel, prévue les 21 et 22 octobre 2023, en raison de la situation dangereuse et tragique en Palestine occupée, notamment dans la bande de Gaza, et en solidarité avec le peuple palestinien frère dans cette épreuve », peut-on lire dans le communiqué du ministère.

L’Algérie suspend toutes activités à caractère festif en solidarité avec Gaza

La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a pris la décision de suspendre toutes les activités à caractère festif jusqu’à nouvel ordre. Cette décision a été annoncée dans un communiqué officiel, dans lequel la ministre exprime sa solidarité avec le peuple palestinien et les familles des martyrs suite aux agressions meurtrières de l’entité sioniste contre Gaza et la Cisjordanie.

La ministre explique que cette suspension est due à la situation catastrophique que vivent les frères Palestiniens, en raison des agressions de l’entité sioniste. Ces agressions ont conduit à la mort de centaines de martyrs et à de nombreux blessés depuis le début des attaques samedi dernier.

Dans ce communiqué, Mouloudji présente ses sincères condoléances au peuple palestinien. Elle exprime également ses prières pour que les familles des martyrs trouvent patience et réconfort, et que les blessés se rétablissent rapidement. La ministre assure également que les intellectuels et artistes algériens sont totalement solidaires du peuple palestinien et de sa glorieuse Résistance.