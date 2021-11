Cérémonie Armistice : « c’est une humiliation », dénonce la mosquée de paris

Exclue de la commémoration de la signature de l’Armistice, qui a mis fin en 1918 à la Première guerre mondiale, la grande mosquée de paris dénonce une « humiliation pour les musulmans de France ».

Dans un communiqué rendu public ce vendredi 12 novembre ; la grande mosquée de paris, à sa tête l’avocat algérien Chems-eddine Hafiz, a dénoncé son exclusion de la cérémonie de commémoration du 103ᵉ anniversaire de l’Armistice.

« Cette défection méprisante et sans précédent suscite notre plus totale indignation, car elle relève d’une action délibérée qui sape les plus nobles missions de notre institution religieuse », lit-on dans le communiqué.

La grande mosquée de paris met les points sur les « i »

Dans le même communiqué, la grande mosquée de paris a tenu à rappeler que l’institution religieuse a été édifiée, en 1926, en reconnaissance du sacrifice suprême des dizaines de milliers de soldats musulmans morts pour la France au cours de la Première guerre mondiale.

« Cette exclusion d’une cérémonie marquée par la présence de plusieurs organismes et représentants des cultes est une véritable humiliation pour les musulmans de France, que nous refusons de voir traiter en citoyens de seconde zone », a ajouté la même source.