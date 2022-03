Centres de recherche clinique : la nouvelle stratégie de Benbouzid

Jusqu’en 1998, les recherches cliniques étaient menées sans le moindre cadre réglementaire, sans l’avis d’un comité d’éthique, en application de préconisations internationales instaurées à une époque plus ou moins récente (en 1988 en France, 1989 au Canada et en 1990 par l’ICH).

Sur cette base, le ministre de la santé Abderrahmane Benbouzid a dévoilé, lors de l’ouverture du Séminaire sur l’éthique et la recherche clinique tenu les journées du 26 et 27 mars 2022 à l’hôtel El Aurassi sis à Alger, de la volonté de son ministère de créer des centres de recherche clinique en partenariat avec des hôpitaux et des centres de recherche nationaux et étrangers. Ces derniers, serviront comme un liant entre services cliniques des hôpitaux et laboratoires de recherche mis en place par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

« Nous aspirons à la mise en place de Centres de recherche clinique avec un partenariat entre les hôpitaux et les centres de recherche nationaux et internationaux, qui constitueront l’interface entre les services cliniques des hôpitaux et les laboratoires de recherche mis en place par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique », a souligné le ministre de la santé. Ces centres regrouperont sur un même site des compétences pluridisciplinaires, sauront s’appuyer sur le savoir-faire scientifique et technique propre aux laboratoires de recherche ainsi que sur l’expertise du centre hospitalier et ceci constitue un enjeu déterminant pour la mise en place d’une recherche de qualité en Algérie.

Il a également rappelé que la recherche clinique représente une des missions primordiales dans le domaine de la santé, en précisant que son ministère « agit pour que toutes les dimensions de la recherche interagissent entre elles et s’inscrivent dans la continuité, car la recherche clinique permet aux patients de bénéficier des avancées de la recherche fondamentale », a-t-il détaillé.

Etat des lieux sur les recherches cliniques

Dans le monde, la recherche clinique est en plein progression en qualité et en quantité, la fameuse plateforme mondiale « ClinicalTrails.gov » où sont enregistrés les essais des différents continents révèle que la recherche clinique a augmenté de 100.000 en 2012 à 400.000 en 2022 (400% d’augmentation) confirmant le grand essor que connaît ce secteur au niveau mondial et en Algérie.

Par ailleurs, 74% des études cliniques sont menées en Amérique, au Japon et en Europe et inversement à ce qui est reçu ( effectuer les essais en Afrique), ce sont seulement 3% de ceux-ci qui sont effectués sur le continent africain.

Comme ailleurs, en Afrique et au Moyen-Orient, on constate un parallélisme entre le volume de la recherche et la qualité de la médecine pratiquée. Cela apparaît clairement dans certains pays tels que l’Afrique du Sud, la Tunisie ou encore l’Égypte, de même qu’en Arabie saoudite et les pays du Golfe, qui comptent un grand nombre d’études cliniques et ce malgré la faible concentration de population.