Près de 39,8 milliards de dinars, l’équivalent de 290 millions de dollars : voilà la facture annoncée pour le futur centre national de reprise après sinistre numérique algérien.

Les contours de ce chantier ont été dévoilés par Seetao, plateforme spécialisée dans le suivi des grands projets d’infrastructures. Pensé comme une roue de secours de l’ensemble du système informatique national, ce Disaster Recovery Center doit permettre de remettre en marche les services publics numériques lorsque les serveurs principaux cessent de répondre.

Un centre de reprise après sinistre taillé pour les crises majeures

L’infrastructure a une mission précise : empêcher la paralysie des services de l’État en cas de défaillance technique sévère, de catastrophe ou d’intrusion informatique. Si les centres de données principaux tombent, les systèmes doivent repartir depuis cette installation de secours, et vite.

Derrière cette logique de continuité se joue un enjeu plus large, celui de la souveraineté numérique. Conserver, protéger et relancer sur le sol national les données sensibles revient à réduire la dépendance envers des prestataires étrangers. Les autorités ont multiplié les signaux dans ce sens ces derniers mois, notamment avec la mise en service du bouclier numérique algérien face aux cybermenaces, chargé de surveiller les intrusions en continu.

Le dispositif complète ainsi une chaîne de sécurité qui commence par la détection des attaques et se termine par la capacité à redémarrer après coup. Détecter ne suffit plus. Encore faut-il pouvoir se relever.

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Deux tranches de travaux pour un budget de 290 millions de dollars

Les pouvoirs publics ont découpé la réalisation en deux séquences qui se répondent. La première, dotée de 67 millions de dollars, couvre le gros œuvre et les réseaux de base. Neuf mois ont été fixés pour boucler cette étape de construction.

Vient ensuite le volet le plus lourd financièrement. L’achat puis l’installation des équipements technologiques et des systèmes de restauration absorberont 229 millions de dollars, soit l’essentiel de l’enveloppe. Le calendrier retenu pour cette phase ne dépasse pas six mois, un rythme serré au regard de la complexité des matériels concernés.

Cette répartition en dit long sur la nature du projet : ici, le bâtiment compte moins que ce qu’il abrite. Serveurs, baies de stockage, systèmes de réplication et logiciels de bascule représentent le véritable cœur de l’investissement.

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Une brique de plus dans l’écosystème des data centers algériens

Le pays accélère depuis plusieurs mois sur les infrastructures de calcul et de stockage. Le 5 juillet dernier, le président avait donné le coup d’envoi du premier data center national parmi une série de projets stratégiques inaugurés à Alger. Un centre de secours n’a de sens que s’il existe des centres principaux à sauvegarder.

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D’autres chantiers avancent en parallèle. À Sidi Abdellah, un data center dédié à l’intelligence artificielle est étudié avec des partenaires chinois au sein de l’École nationale supérieure d’IA, avec en ligne de mire le calcul haute performance. L’ambition affichée dépasse le simple rattrapage technologique.

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