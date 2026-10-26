Énergies renouvelables : l’Algérie met en service une centrale solaire géante de 300 MW à El Oued

Le Souf vient de s’offrir la plus grosse installation photovoltaïque mise en production en Algérie depuis le début de l’année. Ce lundi, une centrale solaire de 300 mégawatts-crête a commencé à injecter son électricité dans le réseau, au lieu-dit El Foula, sur le territoire de la commune de Guemar, dans la wilaya d’El Oued. Le ministre de l’Énergie et des Énergies renouvelables, Mourad Adjal, a procédé au lancement officiel aux côtés du wali Larbi Bahloul.

La centrale solaire d’El Oued dépasse les réalisations précédentes

Avec ses 300 mégawatts-crête, l’installation d’El Foula surpasse de 100 MW les deux unités entrées en service plus tôt dans l’année. Elle porte à trois le nombre de grands parcs photovoltaïques connectés au réseau national en quelques mois. Un rythme inédit pour un pays longtemps dépendant de ses turbines à gaz.

Les deux premières réalisations étaient situées à Tendla, dans la wilaya d’El Meghaïer, puis à El Ghrous, du côté de Biskra. Chacune affiche une puissance de 200 MW.

Le choix du Sud-Est algérien n’a rien d’un hasard. Ces territoires cumulent des durées d’ensoleillement parmi les plus élevées de la planète. Le foncier y est également disponible en abondance, ce qui simplifie l’implantation de champs de panneaux sur plusieurs centaines d’hectares.

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Un jalon dans la trajectoire des 15 000 MW visés pour 2035

Ce nouveau parc s’inscrit dans une feuille de route qui fixe un cap précis : atteindre 15 000 mégawatts de capacité solaire installée à l’horizon 2035.

L’objectif poursuivi par les autorités tient en trois points. Diversifier le bouquet énergétique, valoriser un gisement solaire resté largement inexploité, et sécuriser l’approvisionnement du pays sur le long terme.

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El Oued consolide la place de l’Algérie sur la carte solaire régionale

Cette dynamique d’achats place le pays dans le peloton de tête du continent et du monde arabe. Au premier trimestre 2026, l’Algérie occupait le septième rang arabe pour les importations de modules solaires, derrière les Émirats, l’Arabie saoudite et l’Irak notamment. Un classement qui traduit l’intensité des chantiers en cours.

La Chine joue un rôle central dans cette équation. Fin juin, Mourad Adjal recevait une délégation chinoise de haut niveau pour élargir une coopération qui couvre désormais l’hydrogène vert et la fabrication locale d’équipements solaires. Le ministre avait alors cité le projet de Foulia comme vitrine de ce partenariat.

Reste l’étape suivante, la plus déterminante : produire sur place les composants au lieu de les importer. Avec un kilowattheure solaire descendu autour de trois centimes de dollar, l’intérêt économique ne fait plus débat.

La question porte désormais sur la capacité du tissu industriel national à suivre la cadence imposée par ces mises en service successives.

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