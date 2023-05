Cellules de la GN de lutte contre les manœuvres dangereuses sur les routes

La Gendarmerie Nationale a instauré des cellules pour poursuivre et traquer les conducteurs effectuant des manœuvres dangereuses sur les routes. Le but est de les arrêter et de prendre les mesures légales nécessaires contre eux, en raison du danger qu’ils représentent pour eux-mêmes et les autres usagers de la route.

Ces cellules se basent sur des « éléments de surprise, de camouflage, de dynamisme, de vitesse d’intervention et de flexibilité dans l’action pour mettre fin à de tels comportements », explique le communiqué de la Gendarmerie Nationale publié samedi. L’objectif de toutes ces mesures est de « réduire les accidents de la route et d’éliminer ces comportements illégaux qui mettent en danger les usagers de la route et provoquent des accidents de la circulation graves », ajoute le communiqué.

Les autorités de la Gendarmerie Nationale estiment que les citoyens sont « toujours des partenaires actifs dans la lutte contre de tels comportements » et peuvent signaler tout incident via le numéro vert 10 55 ou la page « Tariki » de la Gendarmerie Nationale sur Facebook.

Des mesures pour réduire les accidents de la route

En outre, les autorités de la Gendarmerie Nationale espèrent que ces mesures contribueront à réduire le nombre d’accidents de la route en Algérie. Le pays est confronté à un nombre croissant d’accidents de la route, qui sont souvent causés par des comportements dangereux sur les routes. En 2019, il y a eu plus de 3 500 morts et 28 000 blessés dans des accidents de la route en Algérie, selon les chiffres officiels.

Les autorités locales et nationales ont pris plusieurs mesures pour réduire le nombre d’accidents de la route, notamment en renforçant les contrôles routiers, en imposant des amendes plus élevées pour les infractions au code de la route, en sensibilisant les conducteurs aux dangers de la conduite dangereuse et en améliorant l’état des routes.

Pour conclure, les cellules de la Gendarmerie Nationale pour traquer les conducteurs dangereux sur les routes s’inscrivent dans cette stratégie visant à réduire les accidents de la route et à améliorer la sécurité routière en Algérie. Les autorités espèrent que les citoyens contribueront également à cette lutte en signalant tout comportement dangereux qu’ils observent sur les routes.