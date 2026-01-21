Cellules de crise, numéros d’urgence… l’État active le plan ORSEC face au déchaînement des eaux

Face aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur plusieurs régions du pays, le ministère de l’Intérieur a annoncé le déploiement d’un dispositif de crise d’envergure. Entre montée des eaux et axes routiers submergés, les autorités multiplient les efforts pour sécuriser les populations.

Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports a réagi avec fermeté hier, mardi, via un communiqué officiel. Des cellules de veille et de suivi ont été installées en urgence pour coordonner les interventions sur le terrain, avec pour objectif prioritaire de garantir une réactivité totale face aux caprices du climat.

Cette mobilisation intervient alors que les services météorologiques ont enregistré des précipitations records, atteignant localement les 120 mm, provoquant des crues subites d’oueds et paralysant la circulation sur plusieurs tronçons névralgiques.

Sur le front des opérations, les autorités n’ont pas lésiné sur les moyens, mobilisant l’ensemble des ressources humaines et matérielles disponibles. Les services compétents s’attellent sans relâche à la réouverture des routes obstruées, à la sécurisation des zones d’habitation menacées et à une surveillance accrue des « points noirs » afin de prévenir tout incident majeur.

Parallèlement, le déclenchement des plans d’organisation des secours (ORSEC) a permis d’instaurer des mesures préventives rigoureuses pour la protection des citoyens et de leurs biens.

Face à la persistance des risques, le ministère a renouvelé son appel à la vigilance citoyenne. Les autorités exhortent la population à limiter ses déplacements au strict nécessaire et à s’éloigner impérativement des cours d’eau ainsi que des zones basses. En cas de situation périlleuse, les numéros de secours restent opérationnels en permanence :

le 1021 pour la Protection civile ,

pour la , le 1548 pour la Sûreté nationale

pour la et le 1055 pour la Gendarmerie nationale.

Intempéries en Algérie : Un drame à Chlef et des foyers sinistrés

Le bilan humain, bien que lourd de sens, fait état d’un décès tragique. À Zeboudja, dans la wilaya de Chlef, une fillette de 13 ans a été emportée par les eaux en furie de l’oued Chagroun. Son corps inanimé a été repêché par les unités de la Protection civile après une intervention délicate.

À Relizane, la situation reste préoccupante : la crue de l’oued Safa a provoqué l’immersion d’une cinquantaine d’habitations dans le quartier S’Tal. Des scènes similaires ont été observées à Tipaza, notamment à Koléa, où une famille de quatre personnes a dû être évacuée en urgence après l’intrusion de l’oued Mazafran dans leur domicile.

Alger et le Centre : Infrastructures et routes sous pression

La capitale n’a pas été épargnée. À Baraki, un incendie s’est déclaré sur plus de trente compteurs électriques dans un marché suite à des infiltrations, tandis que des chutes d’arbres ont écrasé des véhicules à Oued Koreiche et entravé la circulation à Kouba. À Blida, c’est le mur d’une polyclinique à Ouled Yaïch qui a cédé sous la pression des eaux, heureusement sans faire de blessés.

À Tipasa, le wali Mohamed Amine Benchaoulia a personnellement supervisé l’activation du plan d’organisation des secours (ORSEC).

Sur le terrain, la synergie est totale entre les services de la Sonelgaz, de la SEAAL, les travaux publics et les forces de sécurité (Sûreté et Gendarmerie nationale) pour rétablir les services de base et pomper les eaux pluviales.