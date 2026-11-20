Les dangers auxquels les enfants s’exposent sur Internet ne se limitent plus aux contenus inappropriés. Cyberharcèlement, chantage, exploitation et interactions dangereuses avec des inconnus multiplient les risques pour les mineurs. Face à ces menaces, l’Algérie renforce son dispositif de protection avec la création d’une cellule de vigilance cybernétique au sein de l’Organe national de protection et de promotion de l’enfance (ONPPE).

L’installation de cette nouvelle structure a été annoncée par la déléguée nationale à la protection de l’enfance, Aida Mecheri, à l’occasion de la Journée mondiale des droits de l’enfant, célébrée le 20 novembre.

Protection des enfants en ligne : à quoi servira la nouvelle cellule de vigilance ?

Cette cellule constitue un nouveau mécanisme institutionnel consacré à la surveillance des risques numériques qui touchent les mineurs. Elle aura notamment pour mission de repérer les menaces en amont, de faciliter la circulation des informations et de coordonner les interventions des différents acteurs concernés.

Lors de sa présentation, Aida Mecheri a expliqué que cette initiative repose sur un dispositif de « veille, de suivi et de coordination ». Destiné à identifier précocement les dangers auxquels les enfants peuvent être confrontés dans l’espace numérique.

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La responsable présente également cette structure comme « un espace institutionnel de travail conjoint ». Permettant de mutualiser les informations et les expertises.

La cellule doit ainsi favoriser la coopération entre les institutions concernées et les services de sécurité. Notamment pour mieux prévenir les situations d’exploitation, de violence et de chantage sur Internet.

Cyberharcèlement, exploitation, chantage : les risques auxquels les mineurs sont exposés sur Internet

L’utilisation croissante des réseaux sociaux, des plateformes de jeux vidéo et des services de messagerie expose les enfants à des risques qui nécessitent des mesures de prévention adaptées.

Parmi les principales menaces figurent :

Le cyberharcèlement et les intimidations en ligne.

Le chantage numérique et les tentatives d’extorsion.

L’exploitation des mineurs à travers les plateformes numériques.

Les interactions avec des personnes malveillantes.

L’exposition à des contenus susceptibles de porter atteinte à leur sécurité psychologique.

La création de cette cellule intervient dans la continuité d’autres actions engagées par les autorités algériennes.

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Depuis 2024, le ministère de la Poste et des Télécommunications organise notamment des campagnes de sensibilisation dans les établissements scolaires sur les dangers liés à Internet, aux réseaux sociaux et aux jeux vidéo en ligne.

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En avril 2025, l’Agence de sécurité des systèmes d’information a également mené des activités pédagogiques consacrées à la cybersécurité auprès des élèves du primaire.

Ces initiatives s’accompagnent d’une coopération entre l’ONPPE et les services de sécurité pour prévenir les infractions numériques visant les enfants.

Numéro vert 11-11 et Allô Tofola : les dispositifs de signalement déjà disponibles

En parallèle de cette nouvelle structure, l’Organe national de protection et de promotion de l’enfance dispose déjà de plusieurs mécanismes destinés à recueillir les signalements et à accompagner les enfants en situation de vulnérabilité.

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Parmi les dispositifs présentés lors de la rencontre figurent notamment :

Le numéro vert 11-11 , mis à la disposition du public pour signaler les situations mettant en danger les enfants.

, mis à la disposition du public pour signaler les situations mettant en danger les enfants. Le service Allô Tofola , qui constitue un autre canal de contact consacré à la protection de l’enfance.

La rencontre organisée par l’ONPPE a également permis de présenter le cadre juridique de la nouvelle cellule, sa composition et ses modalités de fonctionnement. Des communications des différents services de sécurité ont, par ailleurs, mis en lumière les actions engagées contre la cybercriminalité.