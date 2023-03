Celine’s Kitchen partage son émouvant retour en Algérie, après 33 ans d’absence

Nombreux sont les expatriés algériens qui reviennent au pays le temps d’une escapade ou pour s’y installer définitivement. Quelle que soit la raison de leur venue, ils partagent tous un point en commun, leur amour pour le pays. Dernièrement, une visite bien particulière d’une ressortissante est venue secouer le cœur des Algériens.

Il s’agit du retour émouvant de la youtubeuse Celine’s Kitchen, née en Algérie, après plus de 30 ans d’absence. Celine a partagé sa bouleversante réaction en vidéo sur Instagram, et le moins qu’on puisse dire, c’est que celle-ci n’a pas manqué de faire réagir les internautes.

Le retour émouvant de Celine’s Kitchen en Algérie

Celine’s Kitchen (@celinekitt) est une créatrice de contenu jordanienne qui est née et a grandi en partie en Algérie. Vivant en France actuellement, elle décide d’entreprendre un voyage dans son pays de naissance après 33 ans passés à l’étranger. Elle décide alors de partager son expérience avec ses abonnés sur Instagram, mais c’était sans compter la réaction émouvante qu’elle allait avoir devant sa caméra à son arrivée en Algérie.

En effet, la youtubeuse éclate en sanglots aussitôt arrivée à l’aéroport Houari Boumediene d’Alger. Une réaction qui a ému tout autant ses followers algériens, qui laissent une vague de commentaires positifs sous le poste, exprimant tantôt du soutien, tantôt de l’empathie envers la concernée.

À la (re) découverte d’Alger, Celine’s Kitchen explore la capitale

Une fois l’épisode émotionnel passé, Celine et son mari se dirigent vers le métro pour explorer la capitale et ses lieux touristiques. Dans une autre vidéo, elle explique à sa communauté qu’elle a grandi à Alger et a visité la place de la Grande Poste de nombreuses fois avec sa grand-mère.

Celine s’installe ensuite dans un hôtel local avec son mari, où elle redécouvre la mosaïque algérienne traditionnelle. Hormis l’architecture et les ruelles chargées d’histoire, cette dernière s’émerveille également devant la cuisine algérienne.

Elle prend plaisir à déguster un petit-déjeuner typiquement algérien. Tout lui rappelle son enfance, des petits sablés aux cacahuètes au pain chaud de la boulangerie, en passant par le classique sandwich kachir/fromage.