Ce week-end, l’Algérie sous le choc météo : fortes pluies et neige attendues dans plusieurs wilayas

Après plusieurs jours marqués par une douceur presque printanière, la météo change brusquement de cap en Algérie. Les températures amorcent une légère baisse et les premières perturbations s’installent déjà sur plusieurs régions du pays, accompagnées de fortes pluies, d’épisodes de grêle et d’un ciel nettement plus chargé. Selon les dernières données météorologiques, le week-end s’annonce particulièrement agité, avec l’arrivée progressive d’une série de perturbations atmosphériques susceptibles d’apporter des précipitations abondantes ainsi que d’importantes chutes de neige sur certains reliefs.

Les modèles numériques de surveillance météorologique signalent, ce jeudi 6 mars, l’installation d’un système perturbé qui devrait influencer durablement les conditions météorologiques sur une grande partie du territoire national. Cette évolution intervient après une période relativement stable, caractérisée par des températures douces et un ciel souvent dégagé.

Dès les prochaines heures, plusieurs régions devraient connaître une dégradation progressive du temps. Les nuages gagneront du terrain, laissant place à des pluies parfois soutenues et à des épisodes orageux localisés. Dans certaines zones, des chutes de grêle pourraient également accompagner ces précipitations, accentuant le caractère instable de la situation météorologique.

Météo Algérie : fortes pluies attendues ce vendredi 6 mars dans de nombreuses wilayas

Les prévisions indiquent qu’une large partie du pays devrait enregistrer des pluies significatives dès la journée de vendredi. Les cumuls pourraient atteindre entre 30 et 40 millimètres, avec des pointes pouvant localement dépasser les 50 millimètres.

Plusieurs wilayas figurent parmi les régions les plus exposées à ces précipitations. Il s’agit notamment d’Oran, Sidi Bel Abbès, Mecheria, Tlemcen, Naâma et El Bayadh dans l’ouest du pays. Les pluies concerneront également Aïn Defla, Djelfa, Tiaret, Saïda, Relizane et Chlef. Les zones littorales ne seront pas épargnées, avec des précipitations prévues à Ténès, Aïn Témouchent et Mostaganem.

Dans le centre et l’est du pays, les pluies toucheront également Alger, Blida, Aïn Oussara, Bou Saâda, Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et Constantine. Les wilayas de Souk Ahras, Sétif, Tébessa, Khenchela et Batna devraient elles aussi enregistrer des cumuls importants. Les régions du sud ne resteront pas à l’écart de cette perturbation, notamment Ouled Djellal, Messaad, Laghouat, El Oued, Touggourt, Ghardaïa et Ouargla.

Chutes de neige prévues sur les reliefs de l’ouest et du centre-ouest

Parallèlement aux fortes pluies, les reliefs devraient connaître un épisode neigeux notable. Les cartes météorologiques annoncent d’importantes chutes de neige vendredi et samedi sur les hauteurs de l’ouest et du centre-ouest.

Les accumulations pourraient atteindre entre 10 et 15 centimètres sur les reliefs situés entre 1 000 et 1 500 mètres d’altitude. Ces conditions hivernales concerneront principalement les zones montagneuses, où la baisse des températures favorisera la formation d’un manteau neigeux.

Au-delà du week-end, les prévisions météorologiques annoncent le maintien d’un temps instable sur une grande partie du pays. Une succession de perturbations d’intensité faible à modérée devrait continuer à affecter plusieurs wilayas, aussi bien à l’est qu’à l’ouest.

Cette évolution s’accompagnera également d’une baisse notable des températures. Dans les wilayas de l’ouest, les minimales pourraient descendre entre 1 et 5 degrés. Dans les régions du centre et de l’est, les températures devraient osciller entre 5 et 10 degrés.

Ainsi, après une parenthèse presque printanière, l’hiver rappelle clairement sa présence sur le territoire national, avec un week-end qui s’annonce particulièrement agité sur le plan météorologique.

Prévisions météo en Algérie : quel temps fera-t-il samedi ?

La journée de samedi devrait marquer une intensification de cette perturbation, en particulier dans les wilayas de l’ouest du pays. Les chutes de neige pourraient gagner en importance sur les reliefs, tandis que les précipitations se maintiendront sur plusieurs régions.

Des pluies intermittentes devraient également se produire durant la matinée et en fin d’après-midi dans les régions ouest et centre. Les cumuls pourraient localement atteindre 60 millimètres, notamment dans les wilayas de Tizi Ouzou, Bouira, Médéa, Aïn Oussara, Djelfa, Aflou, Mecheria, Naâma, El Bayadh, Béjaïa et Jijel.