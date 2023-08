« Ce qu’on a trouvé à Amsterdam était pire », un père de famille explique son retour en Algérie

Plusieurs sont les Algériens qui immigrent vers l’Europe pour pouvoir entamer une nouvelle vie, dans l’espoir de construire un meilleur avenir. Si certains parmi ces derniers réussissent à atteindre cet objectif, d’autres finissent par retrouver le chemin de leur pays natal.

C’est le cas de, Habib Naili, père de famille algérien qui a décidé de quitter l’Alger pour s’installer à Amsterdam aux Pays-bas. Mais les choses ne sont pas passées comme prévu.

Il quitte Amsterdam pour lancer son projet en Algérie

Dans une vidéo publiée par le média Jow Plus, Habib Naili raconte comment a décidé de renoncer à son rêve de s’installer aux Pays-Bas et de revenir en Algérie. L’homme, âgé de 45 ans, explique d’abord qu’il a beaucoup vécu en Algérie avant son départ, en état sans emploi.

Malheureusement pour le couple algérien, la dureté de l’exil et la difficulté d’adaptation ont poussé Habib à prendre une décision radicale. Notamment de quitter les Pays-bas et de revenir en Algérie. « Ce qu’on a trouvé à Amsterdam était pire » a-t-il déclaré.

Cependant, la petite famille, composée de Habib sa femme et leurs deux enfants, n’ont pas quitté le pays les mains vides. En effet, il raconte que lorsqu’ils étaient à l’exil, le concept des Coffee Shop les a beaucoup plus. Et décide de lancer leur propre établissement en Algérie.

En effet, ils ouvrent alors « Pastry House » et excellent dans ce domaine. L’ouverture de cet établissement est aussi une opportunité pour Habib de mettre à l’épreuve ses connaissances dans le domaine de la restauration.

Ça peut paraître assez bizarre pour certains de quitter un pays étranger après autant de galère pour revenir s’installer en Algérie. Et pourtant plusieurs personnes, dont des étrangers, font ce choix.

