Ce qu’il faut savoir du vaccin anti-Coronavirus de Johnson & Johnson

Le géant pharmaceutique américain Johnson & Johnson a déposé, ce jeudi, 4 février, une demande d’autorisation conditionnelle de son vaccin contre le Coronavirus (Covid-19) auprès du régulateur américain du médicament.

L’entreprise américaine Johnson & Johnson a demandé, ce jeudi, une autorisation en urgence pour son vaccin contre la Covid-19 auprès de l’Agence américaine du médicament (FDA), comme l’a annoncé le géant pharmaceutique.

Les autorités sanitaires américaines étudieront cette demande d’ici trois (3) semaines, et au terme de la procédure, si le vaccin développé par Johnson & Johnson obtient le feu vert de la FDA, il serait le troisième vaccin autorisé aux États-Unis après ceux proposés par Pfizer/BioNTech et Moderna.

Le géant Johnson & Johnson s’est dit prêt à entamer les livraisons dès que l’autorisation lui sera accordée. En effet, l’entreprise s’est engagée à acheminer 100 millions de doses aux États-Unis avant la fin du mois de juin.

Il convient également de noter que le vaccin Johnson & Johnson se conserve à des températures de réfrigérateur plutôt que de congélateur, et qu’il est administré en une seule dose.

Johnson & Johnson announced that @JanssenGlobal has submitted an application to the @US_FDA requesting Emergency Use Authorization of its investigational single-dose #COVID19 vaccine candidate. Read more: https://t.co/Yx4P5Rk16P pic.twitter.com/e9P0NaiGAB

— Johnson & Johnson (@JNJNews) February 4, 2021