Ce qu’il faut retenir du Conseil des ministres du dimanche 28 février

Le chef de l’Etat Abdelmadjid Tebboune a présidé, ce dimanche 28 février, la réunion periodique du Conseil des ministres.

Selon le communiqué de la présidence de la république, la réunion de ce dimanche était axée sur l’examen de plusieurs exposés sectoriels, dont celui de la santé et du Commerce.

Les instructions de Tebboune à Rezig

Lors de la réunion le président Tebboune a donné plusieurs instructions à Kamel Rezig, ministre du Commerce, pour accompagner certaines activités commerciales.

En effet le chef de l’Etat a chargé le ministre à la révision des mécanismes de subvention du fourrage et aliments de batails en vue de l’orientation rationnelle vers la consolidation de la production nationale et la réduction de la facture des importations, de manière à garantir la stabilité des prix des viandes sur le marché national. Il a insisté, dans ce sens, sur la lutte contre la spéculation.

Il l’a chargé également à :

La recherche d’une solution immédiate pour engager le transfert de propriété de l’usine de Jijel de production de l’huile de table suite aux jugements définitifs rendus contre les anciens propriétaires, et à accélérer sa remise en production.

L’activation effective des dispositions de la loi sur la Concurrence interdisant le monopole et la pénurie.

L’association des éleveurs dans l’augmentation de la production de viandes et la réduction de la facture de l’importation avec engagement de l’Etat à la subvention du fourrage et à leur encouragement.

Les frontières resteront fermées, ordonne Tebboune

Le chef de l’Etat a ordonné au maintien des mesures préventives prises, en particulier la fermeture des frontières et de l’espace aérien au vu de la conjoncture sanitaire mondiale marquée par la propagation de variants du nouveau Coronavirus.

Il a ordonné également à :

La poursuite du programme de vaccination anti-coronavirus en tenant compte des recommandations des experts et spécialistes en matière de choix de vaccins et de leur efficacité contre les variants du nouveau Coronavirus et en optimisant l’utilisation des quantités disponibles.

L’élargissement et le renforcement des enquêtes épidémiologiques, notamment en ce qui concerne les cas de contamination par le variant (britannique) dans le but d’une plus grande prévention.

Accélérer le projet de production du vaccin Spoutnik-V en Algérie

Sur le secteur de l’industrie pharmaceutique, le président Tebboune a ordonné :

La poursuite des contacts avec le partenaire russe pour faire aboutir le projet de production du vaccin Spoutnik V en Algérie, dans les plus brefs délais.

L’accélération des procédures de soutien à l’investissement dans l’industrie pharmaceutique afin de réaliser les objectifs tracés de réduire les importations pharmaceutiques d’au moins 400 millions USD d’ici fin 2021, et de s’orienter vers l’exportation.

Encourager les investissements dans le secteur de la pêche

Le chef de l’Etat a insisté sur :

La création de projets juvéniles créateurs d’emploi, l’encouragement des expériences réussies et la réhabilitation de la pêche en la rendant accessible à tout un chacun, contrairement à la situation actuelle.

La lutte contre la bureaucratie, en tant que fatalité, à travers un travail de terrain pour éliminer les obstacles entravant l’investissement dans divers domaines, libérer les initiatives et regagner la confiance en les dispositifs de l’Etat, chargés de l’accompagnement des porteurs de projets.

La mise en place de parcs maritime en vue d’augmenter les produits halieutiques avec précision et explications des causes réelles de la flambée des prix.

Par ailleurs, le président Tebboune a demandé à la facilitation du trafic routier de et vers Alger via la révision des plans de circulation avec un renforcement du réseau des rocades et échangeurs.