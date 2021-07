Ce qu’il faut retenir de la visite du chef de la diplomatie Chinoise

Le conseiller d’État et ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, effectue, depuis hier lundi, à la tête d’une importante délégation, une visite officielle en Algérie. Le chef de la diplomatie chinoise a été reçu par le président Tebboune, puis par Ramtane Lamamra, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger. Les entretiens avec la délégation chinoise ont été ensuite élargis à plusieurs responsables du gouvernement.

Plusieurs points de convergence

Lors de sa rencontre avec Remtane Lamamra, ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale, Wang Yi, le chef de la diplomatie Chinoise, a mis en avant la convergence de vues entre Pékin et Alger sur plusieurs questions internationales, rapporte l’APS, qui souligne également que le conseiller d’état et ministre chinois des Affaires étrangères réitère son soutien « à l’Algérie et aux pays en voie de développement, et qu’elle est à leurs côtés dans le contexte mondial actuel marqué par les grands changements sans précédent depuis 100 ans ».

Outre la crise au moyen orient, notamment la cause palestinienne, les deux délégations ont également évoqué la crise en Libye, le conflit au Sahara occidental et le développement du continent Africain. Il est à souligner que la visite du ministre chinois survient alors que les relations entre l’Algérie et le Maroc se sont grièvement détériorées suite au soutien qui a été clairement affiché par le Maroc envers les indépendantistes du MAK. Toujours selon l’APS, M. Wang Yi a affirmé que la Chine « résistera aux mutations survenant sur la scène internationale » et qu’elle appuiera les efforts de l’Algérie pour préserver son indépendance et son intégrité territoriale.

Enfin, le ministre chinois, qui a également rencontré le ministre de l’Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezzig, le ministre des Travaux publics, Kamel Nasri, et le ministre des Transports, Aïssa Bekkaï, a profité de cette occasion pour souligner que les relations d’amitié et de coopération entre les deux pays sont liés par un accord de partenariat stratégique global signé en 2014.