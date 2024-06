Ce que vit la population de Gaza sera une tache dans l’histoire de l’humanité (Tebboune)

Lors de la conférence de haut niveau sur “la réponse humanitaire d’urgence à Gaza”, qui s’est tenue à Amman (Jordanie), le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a exprimé ses préoccupations concernant la situation tragique dans la bande de Gaza.

En effet, dans une allocution lue par le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, il a dénoncé l’incapacité de la communauté internationale à agir avec impartialité sur la cause palestinienne, qualifiant cette inaction de “tache dans l’histoire de l’humanité”.

Le président Tebboune a exprimé l’espoir que les discussions de cette conférence aboutissent à des solutions concrètes pour alléger les souffrances des Palestiniens à Gaza et améliorer leur situation humanitaire critique. Il a souligné que “des milliers d’enfants, de femmes et de personnes âgées sans défense sont actuellement exposés à une machine de destruction et de mort”, rappelant une nouvelle fois l’échec de la communauté internationale à être impartiale dans ce conflit.

L’Algérie, en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies et membre du Conseil des droits de l’Homme, a œuvré pour proposer des résolutions appelant à un cessez-le-feu, faciliter l’acheminement de l’aide humanitaire et faire respecter les décisions internationales, a précisé le président Tebboune. En outre, l’Algérie a coordonné avec l’Égypte l’envoi d’aides humanitaires et soutenu l’UNRWA pour alléger les souffrances des Palestiniens.

Tebboune Souligne les trois objectifs principaux de l’Algérie dans cet événement

Activer les résolutions des Nations Unies appelant à un cessez-le-feu immédiat, avec une application immédiate de la résolution 2735 pour mettre fin aux souffrances du peuple palestinien. Garantir l’acheminement des aides humanitaires aux populations touchées, en mettant en œuvre la résolution 2728 du Conseil de sécurité. Encourager le processus pour une solution juste et durable à la question palestinienne.

Dans l’attente de la réalisation de ces objectifs, le président Tebboune a annoncé la décision de l’Algérie d’avancer le versement de la deuxième tranche de sa contribution financière au budget de l’Autorité palestinienne pour l’année en cours. Il a exprimé l’espoir que cette mesure aidera à atténuer les souffrances des Palestiniens dans cette période difficile, une période qu’il considère comme une tache indélébile dans l’histoire de l’humanité.