Ce que Sifi Ghrieb a révélé lors de sa visite surprise au Mali

Le Premier ministre Sifi Ghrieb effectue une visite d’amitié ce lundi au Mali. Le président de la transition, le général Assimi Goïta, l’a reçu dans le cadre de cette rencontre bilatérale.

Cette visite intervient quelques jours après le déplacement à Alger du Premier ministre malien, le général Abdoulaye Maïga. Elle illustre la volonté politique partagée par les deux pays de renforcer leurs relations bilatérales.

Des salutations présidentielles échangées

Sifi Ghrieb a transmis les salutations du président Abdelmadjid Tebboune à son homologue malien. Il a souligné l’attention particulière que porte le chef de l’État algérien au renforcement des liens de fraternité. Le bon voisinage entre l’Algérie et le Mali reste une priorité constante pour Alger.

Le Premier ministre a également évoqué la promotion de la sécurité régionale et de la stabilité. Ces enjeux restent au cœur du dialogue politique entre les deux pays.

Le président Assimi Goïta a répondu à ces salutations avec estime. Il a exprimé sa considération envers le président Tebboune. Le chef de l’État malien a confirmé sa volonté sincère de poursuivre le travail commun. Cet objectif vise à élever la coopération bilatérale vers des niveaux plus élevés.

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Une visite qui prolonge des liens historiques

Le Premier ministre a souligné le contexte particulier de cette rencontre à Bamako. Cette présence intervient peu après la visite du chef du gouvernement malien à Alger. Elle reflète la volonté politique sincère partagée par les dirigeants des deux pays.

Sifi Ghrieb a rappelé les liens solides unissant les deux nations. La géographie a rapproché l’Algérie et le Mali depuis toujours. L’histoire a ensuite consolidé cette proximité entre deux peuples frères. Les deux pays ont mené ensemble le combat de la libération nationale. Ils ont progressé main dans la main sur la voie du développement.

Le président Assimi Goïta a accepté l’invitation du président Tebboune à se rendre en Algérie. Il considère cette future visite comme une étape déterminante. Elle consolidera la nouvelle dynamique que connaissent les relations diplomatiques entre les deux pays.

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Le Premier ministre confirme que cette visite fait l’objet de préparatifs actifs. Il y travaille aux côtés du Premier ministre et chef du gouvernement du Mali. Cette rencontre au sommet doit hisser les relations bilatérales au niveau des aspirations des deux peuples frères.

Un échange de vues sur les défis régionaux

Les deux responsables ont également abordé les défis auxquels font face leurs pays. La région dans son ensemble partage ces préoccupations communes. Ils ont souligné l’importance de renforcer la concertation régionale et la coordination face à ces enjeux.

Cette approche globale et solidaire s’appuie sur les capacités propres des deux nations. Elle vise à consolider la paix, la sécurité et le développement dans la région du Sahel.

Le Premier ministre a conclu son intervention en exprimant sa profonde gratitude envers les autorités maliennes. Il a salué la chaleur de l’accueil réservé à sa délégation. Cette hospitalité a marqué leur séjour depuis leur arrivée dans ce pays voisin et frère.

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