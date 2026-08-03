Ce que prévoit le nouvel accord entre l’Algérie et l’Italie en matière de sécurité

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud, a tenu une séance de travail au siège du ministère italien de l’Intérieur, à Rome, avec son homologue italien, Matteo Piantedosi.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’une visite de travail en Italie visant à consolider le partenariat stratégique entre les deux pays.

Lutte contre l’immigration clandestine et approche globale

Au cœur des discussions entre les deux délégations, la question de l’immigration illégale a occupé une place centrale. Le ministre italien de l’Intérieur a salué les efforts déployés par l’Algérie pour lutter contre ce phénomène, mettant en avant la pertinence de l’approche algérienne qui associe les impératifs de sécurité, la dimension humaine et les enjeux de développement économique en Afrique.

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Matteo Piantedosi a également exprimé la satisfaction de Rome quant aux résultats obtenus par les services algériens dans le démantèlement des réseaux de passeurs et de traite des êtres humains, soulignant la qualité de la coopération bilatérale sur ce dossier.

Renforcement de la coordination sécuritaire et perspectives

Les deux ministres ont examiné les moyens d’intensifier la coordination opérationnelle entre les services spécialisés des deux pays afin de neutraliser plus efficacement les réseaux criminels transfrontaliers.

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À l’issue des entretiens, les deux parties ont convenu d’élargir leur partenariat bilatéral en plaçant la coopération policière au cœur de leurs priorités. Cela se traduira par un échange soutenu d’informations stratégiques et une coordination opérationnelle renforcée sur le terrain.

Par ailleurs, cette dynamique s’étendra aux domaines de la formation et de l’expertise à travers l’organisation de sessions conjointes et le partage d’expériences professionnelles entre les services spécialisés des deux pays. Enfin, les deux ministres se sont accordés sur la modernisation des mécanismes de travail communs et des outils d’intervention, consolidant ainsi durablement le partenariat stratégique entre l’Algérie et l’Italie.

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