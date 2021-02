Ce que l’on sait sur l’affaire de l’étudiante morte à Ouled Fayet

Le drame qui est survenu durant la journée d’hier samedi, au niveau de la résidence universitaire des filles à Ouled Fayet, ne cesse pas de livrer ses répercussions. Plusieurs étudiantes ont exprimé leur indignation et leur colère, suite au décès d’une des résidentes durant l’incendie.

Un incendie s’est déclenché dans la matinée d’hier samedi à l’intérieur d’une des chambres de la cité universitaire des filles, Ouled Fayet 2. Le feu avait causé la mort d’une jeune étudiante de 24, Nacéra Bekkouche. Cette dernière a été dévorée par les flammes.

Un rassemblement des étudiantes

Des résidentes au sein de la cité universitaire Ouled Fayet 2, se sont rassemblées au niveau du restaurant universitaire afin de réclamer que toute la lumière soit faite sur l’accident qui avait couté la vie à l’une des leurs. Le slogan de ces étudiantes, indiquait qu’elles ne pouvaient plus accepter les conditions qu’elles subissent à l’intérieur de leur cité.

La version du directeur de la cité universitaire, selon laquelle l’accident a été causé par une étincelle électrique émanent d’un radiateur, est apparemment loin de faire l’unanimité au sein des manifestantes. Ces dernières réclament une version qui dévoile ce qui s’est passé avec plus d’exactitude.

La présence du directeur de la cité universitaire au sein du rassemblement, a été demandée par les résidentes. Mais ce dernier ne s’était pas déplacé, afin d’éviter encore plus de tensions. La cité universitaire se trouve toutefois encerclée de l’extérieur, afin d’éviter tout débordement dans la rue.

Parmi les revendications des manifestantes, figure le limogeage du directeur de leur cité. Certaines vont jusqu’à revendiquer le départ du directeur de l’office des œuvres universitaires. Un rassemblement pourrait avoir lieu demain, selon certaines manifestantes, au niveau de l’office national des œuvres universitaires, à Ben Aknoun.

Plusieurs responsables vont être limogés

Selon les informations en notre possession, les responsables de l’accident qui a couté la vie à la jeune étudiante « Nacera Bekkouche », vont être démis de leurs fonctions dans les toutes prochaines heures.

Cherif Mouloud avait confié que la cause de l’accident était une étincelle électrique émanant d’un radiateur qui se trouvait à l’intérieur de la chambre de l’étudiante. Le responsable avait également indiqué que les bonbonnes et les chauffages à gaz sont strictement interdits au sein des cités universitaires.

Le sous-directeur avait également déclaré que les repas qui sont servis au sein des restaurants universitaires sont respectables, au point ou il « ne les a pas chez lui à la maison ». Il a également ajouté que le repas étudiant est estimé à 160 DA.

Des témoignages glaçants

Nacéra Bekkouche, une étudiante de 24 ans, a été brulée vive dans sa chambre universitaire suite a un incendie qui s’est déclenché aux environ de 10 h 30 du matin. La jeune file est originaire de la wilaya de Tiaret, elle était étudiante en Master à l’école des enseignants de Bouzerea.

Selon les témoignages de certaines de ses amies, l’incendie s’est déclenché au moment où la défunte était en train de préparer son déjeuner comme d’habitude, avant que les flammes ne surgissent, et que leur copine ne leur demande de sortir, alors qu’elle essayait de sauver en plus des PC, ses livres et ses polycopiés.

Une explosion a eu lieu quelques minutes après, toujours selon les amies de la victime, ce qui avait mis la porte en flamme, empêchant la pauvre étudiante de sortir.

Dans une tentative désespérée de sauver sa peau, la jeune fille avait essayé de se jeter par la fenêtre, mais sa peau s’est collé au mur, qui avait atteint des très hautes températures. La victime est restée ainsi collée, à crier par la fenêtre, jusqu’à sa mort, sous les regards choqués et impuissants de ses amies.