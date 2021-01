Ce que l’on sait sur l’affaire de la maltraitance des lions d’Oran

Suite à plusieurs images partagées sur les réseaux sociaux, montrant des lions affamés et maltraités, Hadj Aissa Brahim, le gérant du zoo « Safinet Nouh » sis à Médina Djdida à Oran, avait tenu à démentir le fait que ces photos soient prises dans son établissement.

En effet, et selon les informations dont nous disposons, les lions qui se trouvent au zoo appelé « Safinet Nouh » vont très bien, ils sont bien nourris et bien traités, et c’est également ce qu’avait confirmé le gérant de ce zoo, Hadj Aissa Brahim, avant de montrer les animaux dont dispose son établissement devant les cameras.

Les lions vont très bien

Plusieurs images ont circulé sur les réseaux sociaux montrant des lions qui avaient subi un traitement violent, et qui ont été victimes d’un laxisme inhumain, mais « bien que ces photos soient regrettables, elles ne sont surement pas prises en Algérie« a déclaré le Hadj Aissa Brahim.

Le gérant du zoo a également montré un lion nommé Simba, âgé de 6 ans, ainsi que ses quatre lionceaux âgés de 05 mois, un de ses derniers était tellement docile qu’il se tenait tranquille sur les épaules d’un employé du zoo. Tous paraissaient être en très bonne santé et très bien nourris.

Outre les lions, le gérant a également tenus à préciser que son établissement dispose également de tigres, ces derniers seraient la 2e génération qui est nés au sein du zoo, eux aussi avaient l’air très bien portants, ce qui éloigne les rumeurs suscitées par les photos partagées sur Facebook.

Enfin, Hadj Aissa Brahim à également évoquer que le fait que des soins vétérinaires sont prodigués régulièrement à tous les animaux, et que « malgré la crise sanitaire, son établissement est financé par l’argent de la saisie, ce qui permet de bien prendre soin des animaux ».