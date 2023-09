Equalizer 3, La Dernière Reine, Hypnotic au Garden City Cinéma le 21 , 22 et 23 septembre

Depuis son retour en force dans le pays, le cinéma se révèle être une véritable passion partagée par de nombreux Algériens. Et cette passion continue de s’épanouir à mesure que de nouvelles salles de cinéma ouvrent leurs portes à travers le pays.

Le cinéma du centre commercial Garden City s’inscrit dans cette tendance en proposant un programme riche et diversifié, susceptible de plaire à toutes les catégories de cinéphiles. Zoom sur les films proposés pour le week-end à venir.

Cinéma Garden City : plusieurs films à succès à ne pas rater ce week-end

Ce vendredi, les cinéphiles auront l’occasion de plonger dans le monde du cinéma avec une sélection éclectique. Dès 15 h, les plus jeunes pourront profiter de « Detective Conan » et « Les As de la Jungle » en version française. À 17 h 05, les amateurs d’action seront comblés avec la projection du film américain « Equalizer », suivi de près par deux séances consécutives du succès historique « La Dernière Reine » d’Adila Bendimerad à 17 h 20 et 19 h 40.

Les fans de superhéros ne seront pas en reste, car le dernier film de DC, « Blue Beetle », sera projeté en français à 19 h 45. Enfin, pour clôturer la journée en beauté, deux dernières séances auront lieu à 22 h 30, avec « En eaux très troubles » en version française et la version originale sous-titrée français (VOST FR) d’ »Equalizer ».

Cinéma : les films projetés ce samedi 23 septembre à Garden City Centre

Le samedi 23 septembre promet également une journée cinématographique palpitante. Dès 11 h, « Hypnotic » et « Detective Conan » seront projetés en version française. À 13 h 20, « Equalizer » sera à nouveau à l’affiche en version originale sous-titrée français, suivi de « Les As de la Jungle » à 13 h 25.

L’après-midi réserve aussi des moments captivants avec « La Dernière Reine » à 15 h 25 et « Grand Turismo » en version française à 15 h 45. À 17 h 50, « En Eau Très Troubles » en version française sera projeté, suivi de « Le Dernier voyage de Demeter » en version française également à 18 h 30.

En soirée, « Equalizer » sera rediffusé en version française à 20h20, suivi de « Blue Beetle » en version française à 21h. Enfin, pour la dernière séance du jour, « La Dernière Reine » sera projeté à 22 h 40, offrant ainsi une journée complète de divertissement cinématographique pour les passionnés du 7ᵉ art.