Ce qu’a dit Petkovic à Sadi sur l’élimination face au Nigéria et l’arbitrage scandaleux

Le sélectionneur national Vladimir Petkovic est sous le choc de l’élimination des Verts de la CAN-2025 mais aussi de l’arbitrage vicieux du Sénégalais Issa Sey.

À l’issue de la conférence de presse d’après-match, le driver des Verts est apparu encore sous le choc de la retentissante polémique arbitrale dont les officiels du match ont été les principaux protagonistes. Petkovic a même confié, lors d’un bref échange avec le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Walid Sadi, à Marrakech, qu’il n’avait jamais vécu, tout au long de sa carrière d’entraîneur, un arbitrage aussi partial, orienté de manière flagrante et unilatérale, qui plus est lors d’une compétition majeure et fermée.

Selon le média « El-Khabar », Petkovic a reconnu à Sadi tout avoir commis des erreurs d’appréciation dans certains choix tactiques face au Nigeria. Toutefois, il a tenu à exprimer son étonnement et son indignation face à ce qu’il a qualifié d’alignement manifeste et scandaleux de l’arbitre sénégalais Issa Sy, ainsi que du responsable de l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR), le Gabonais Pierre Ghislain Atcho, en faveur de l’équipe adverse.

Voilà ce qu’a dit Petkovic à Sadi

Selon la même source, le technicien bosniaque est resté durant de longues heures incrédule face à la manière dont l’arbitre et ses assistants ont dirigé la rencontre. « Ce qui s’est passé est tout simplement incroyable. Honnêtement, je n’ai jamais vu un arbitrage de ce genre au cours de ma carrière », dira Petkovic à Sadi. Et d’ajouter : « Si de telles mascarades arbitrales se produisent et se répètent normalement dans le football africain, lors de grandes compétitions de ce niveau, sans susciter la moindre réaction des responsables du football continental, il m’est impossible d’envisager un avenir au sein de la CAF, voire de travailler avec cette Confédération. »

Le sélectionneur national a poursuivi : « Même si notre adversaire était solide et même si j’ai commis des erreurs d’appréciation, l’arbitrage a clairement influencé le déroulement du match. Distribuer des cartons de manière gratuite, priver une équipe d’un penalty évident et diriger la rencontre dans un seul sens signifie que travailler avec la CAF met en péril l’avenir et la réputation de tout entraîneur. C’est un indicateur dangereux montrant que les résultats peuvent être dictés par des facteurs étrangers au terrain et aux aspects purement techniques. »

Réactions de la Fédération Algérienne de Football

Bien que les propos de Petkovic laissent entrevoir la possibilité que ce scandale arbitral et le silence de la CAF face à ces dérives puissent le dissuader de travailler à l’avenir avec des clubs ou des sélections africaines après la fin de son contrat avec la FAF, il n’a toutefois pas exprimé cette intention de manière explicite au président Sadi. Fidèle à son calme habituel, le sélectionneur algérien a néanmoins choisi de rompre le silence pour dénoncer, avec une grande incompréhension, un arbitrage catastrophique et nuisible à l’image du football africain. Et ce sous les yeux mêmes du président de la CAF, Patrice Motsepe, et de l’ensemble des responsables de l’instance continentale.

De son côté, Walid Sadi, a tenté d’apaiser son entraîneur et l’a invité à tourner la page de la CAN, à corriger les erreurs constatées et à capitaliser sur les aspects positifs afin de préparer une sélection algérienne plus solide en vue du Mondial, où l’arbitrage sera, sans nul doute, d’un tout autre niveau que celui observé lors de la compétition continentale. Selon toujours « El-Khabar », la question d’une éventuelle prolongation de contrat après la Coupe du monde-2026 n’a pas été abordée lors de cet échange. Les discussions entre Sadi et Petkovic s’étant limitées aux événements de ce que beaucoup qualifient déjà de « CAN de la honte » disputée au Maroc.