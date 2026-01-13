Ce projet est la « seule solution viable » pour désengorger Alger, selon les autorités

Les autorités algériennes s’apprêtent à franchir une étape décisive pour transformer la mobilité urbaine de la capitale. En partenariat avec l’entreprise chinoise CRCC, spécialisée dans les infrastructures de transport modernes, le projet du monorail d’Alger se présente comme une solution radicale pour désengorger les axes routiers saturés et offrir aux citoyens un transport urbain fluide, sûr et écologique.

Au-delà de la simple amélioration de la circulation, ce projet ambitieux vise à faire d’Alger une ville intelligente, plus attractive pour l’investissement et le tourisme, tout en reliant des zones de la capitale jusque-là difficilement accessibles.

Les autorités dévoileront bientôt le contrat d’exécution avec le consortium chargé de la réalisation. Elles ont terminé l’étude préliminaire, mais doivent encore confirmer le tracé exact et la nature du monorail (aérien ou au sol). Le ministre des Transports, Saïd Sayoud, avait déjà annoncé le lancement imminent des études.

Selon des sources proches du secteur, les autorités considèrent le monorail comme la seule solution viable pour réduire la congestion, avec un coût inférieur à celui du métro.

Le monorail d’Alger se précise : les détails du tracé et du calendrier

CRCC avait présenté le projet lors du Salon international des travaux publics 2024, accompagnée d’une étude préliminaire. Le réseau de 67 km comprendra deux lignes principales :

Palais des Expositions – Sidi Abdellah , traversant plusieurs quartiers résidentiels.

, traversant plusieurs quartiers résidentiels. Baraki – Bir Touta, via El Kalitous, Oued Smar et Bir Mourad Raïs.

Le monorail complétera le métro et le tramway, offrant une alternative crédible à la voiture individuelle. La réalisation est estimée à trois ans.

Les stations surélevées seront équipées d’ascenseurs, d’escaliers, de caméras de surveillance et de systèmes d’information en temps réel, facilitant l’accès aux personnes à mobilité réduite. Des parkings relais permettront aux habitants des zones périphériques de rejoindre le centre-ville sans voiture.

Le monorail devrait améliorer la circulation, réduire la pollution et favoriser l’emploi et le développement des quartiers. Il reliera l’est à l’ouest et le nord au sud d’Alger. Intégrant le métro, le tramway et, à terme, l’aéroport international.

Dans le monde arabe, seules La Mecque et la ville du 6 Octobre en Égypte disposent d’expériences similaires. Tandis que Tokyo, Las Vegas ou São Paulo démontrent l’efficacité de ce mode de transport. Alger pourrait ainsi rejoindre les villes ayant adopté le monorail comme solution durable à leurs défis urbains.