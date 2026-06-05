Ce produit du quotidien ne sera bientôt plus importé… L’Algérie relance une usine stratégique à Chlef

Le complexe de l’entreprise NOVER, filiale du groupe public ENAVA, vient de procéder à la remise en service effective de son four de fusion. Cette opération s’inscrit dans le cadre du plan de déploiement de la Holding ACS pour l’exercice 2026. L’objectif est de revitaliser une activité industrielle clé pour répondre à une part substantielle de la demande nationale et desserrer l’étau des importations.

Cette reprise d’activité intervient au terme d’un vaste chantier de rénovation et de modernisation du four de fusion. Désormais opérationnel, le complexe a d’ores et déjà honoré ses premières commandes destinées au marché intérieur.

Au-delà d’une simple extension de capacités, ce projet revêt une importance économique majeure car il redonne vie à un segment entier des industries manufacturières, intimement lié à la consommation quotidienne, à l’emballage agroalimentaire et aux équipements domestiques ou professionnels : celui du verre pressé.

Algérie : Un investissement d’un milliard de dinars sur fonds propres pour l’usine NOVER

Pour concrétiser cette ambition, une enveloppe financière dépassant le milliard de dinars algériens a été mobilisée. Ce projet a été intégralement financé par les ressources propres de l’entreprise NOVER, avec un accompagnement technique et humain rigoureux du groupe ENAVA.

Ce modèle de financement témoigne d’une volonté managériale axée sur la réhabilitation des capacités industrielles nationales à partir du potentiel interne des entreprises publiques.

L’infrastructure technique repose sur l’exploitation de trois lignes de production modernes. Dédiées à la fabrication d’articles de table et de verrerie à usage quotidien ou industriel, ces lignes affichent une capacité de production nominale de 45 tonnes par jour.

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À plein régime, cette production devrait couvrir environ 35 % des besoins du marché national. Une part de marché substantielle pour un secteur structurellement demandeur en gobelets, verres, assiettes, bocaux et autres récipients en verre.

Industrie du verre en Algérie : Comment le pays réduit sa facture d’importation

Sur le plan macroéconomique, ce projet renforce l’arsenal algérien en matière de substitution aux importations, notamment pour les produits de large consommation. Chaque tonne de verre produite localement permet non seulement de préserver les réserves de change, mais aussi de consolider les chaînes logistiques nationales (emballage, distribution, agroalimentaire, hôtellerie et restauration).

L’autre réussite majeure réside dans le taux d’intégration locale lors de la phase d’exécution. Pour relever ce défi — des études techniques préliminaires jusqu’à la mise en service, en passant par les travaux de réhabilitation —, NOVER s’est appuyée sur ses propres compétences internes, encadrées par des experts nationaux et internationaux.

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Cette démarche confère au projet une dimension industrielle plus profonde : il ne s’agit pas seulement d’acquérir des équipements clés en main, mais de réhabiliter le savoir-faire managérial et de maîtriser l’ensemble du processus de production.

Emballage en verre : NOVER diversifie sa production pour l’agroalimentaire algérien

La nomenclature des produits se veut large et diversifiée : gobelets, verres, assiettes, sucriers, cendriers et bocaux de conserve. L’usine propose également des solutions spécialisées de sérigraphie sur verre ainsi que d’autres applications industrielles.

Cette diversité permet de cibler plusieurs segments de marché, de l’usage ménager jusqu’aux exigences pointues de l’industrie de l’emballage.

Le secteur agroalimentaire s’impose comme le principal bénéficiaire de cette relance. Le verre demeure un matériau noble et indispensable pour le conditionnement des aliments, des boissons et des produits transformés.

En garantissant un approvisionnement local stable et régulier en contenants en verre, le complexe NOVER soutient indirectement la compétitivité et la sécurité des autres filières industrielles du pays.

Modernisation industrielle en Algérie : Le plan stratégique Horizon 2026

Cette initiative s’intègre dans une feuille de route gouvernementale plus large visant à moderniser le tissu industriel national et à accroître la contribution de la production locale au PIB. Depuis quelques années, l’Algérie multiplie les efforts pour réactiver les unités de production à l’arrêt, moderniser les lignes industrielles obsolètes et élever le taux d’intégration dans divers secteurs, avec pour finalité la réduction de la facture des importations.

Dans cette configuration, le complexe NOVER dispose de tous les atouts pour s’imposer à nouveau comme un acteur de premier plan sur le marché du verre. Le défi consistera désormais à maintenir la régularité de la production, à optimiser les standards de qualité, à diversifier l’offre et à structurer des canaux de distribution performants.

Face à une concurrence internationale agressive, le produit algérien devra s’aligner en termes de design, de coût et de disponibilité.

Enfin, cet investissement est un puissant vecteur de création d’emplois, directs et indirects, que ce soit au sein même de l’usine ou à travers les activités connexes (maintenance, transport, logistique, emballage et marketing).

Au final, la relance du verre pressé chez NOVER démontre qu’avec un investissement ciblé d’un milliard de dinars et une vision stratégique, l’Algérie ne se contente pas de rouvrir une usine : elle réintègre un maillon essentiel dans l’économie nationale pour maximiser la valeur ajoutée du « Made in Algeria ».