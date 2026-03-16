Ce produit agricole propulse l’Algérie au 3ᵉ rang africain

L’Algérie se positionne comme le troisième producteur africain d’orge, avec une production moyenne de 800 000 tonnes par an entre 2021 et 2023, d’après les données de la FAO.

Malgré cette performance, le pays couvre moins de la moitié de sa demande intérieure, estimée à près de 1,9 million de tonnes, et reste donc largement dépendant des importations. L’orge, deuxième céréale après le blé, est principalement destinée à l’alimentation animale, tandis qu’une fraction sert à la consommation humaine sous forme de pain ou de couscous.

Cette culture occupe près d’un million d’hectares et joue un rôle crucial dans le paysage agricole national, sa demande variant selon les conditions de pâturage.

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L’Algérie s’inscrit ainsi dans un contexte africain où la production d’orge reste concentrée dans quelques pays clés, mais où la dynamique évolue rapidement, notamment avec des initiatives comme celle du Nigeria visant à développer la culture locale pour réduire les importations de malt d’orge.

L’orge en Algérie : production, usages et enjeux

En Algérie, l’orge constitue un pilier de l’alimentation animale, en particulier pour les bovins, ovins et caprins. Une petite partie est destinée à la consommation humaine, principalement dans les produits traditionnels tels que le pain ou le couscous. Selon l’USDA, la culture de l’orge occupe près de 1 million d’hectares et sa demande augmente lorsque les conditions de pâturage se dégradent.

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Face à un déficit de production qui couvre seulement 42 % des besoins domestiques, l’Algérie dépend de plus de la moitié de ses approvisionnements via les importations.

Cependant, à travers diverses initiatives, l’État cherche à renforcer la production locale afin d’atteindre une plus grande souveraineté alimentaire et de soutenir le développement de l’industrie brassicole nationale.

Top 5 des pays africains producteurs d’orge

Pour mieux situer l’Algérie dans le contexte africain, voici le classement des principaux producteurs d’orge sur le continent, établi à partir des données de la FAO et de l’USDA :

Éthiopie : 2,2 millions de tonnes/an, autosuffisante, orge utilisée pour la consommation humaine, l’alimentation animale et le maltage. Maroc : 1,6 million de tonnes/an, couvrant 80 % de ses besoins, principalement utilisée comme fourrage pour le bétail. Algérie : 800 000 tonnes/an, couvrant 42 % des besoins, usage majoritairement animal. Tunisie : 347 000 tonnes/an, ne couvre que 25 % des besoins domestiques, surtout pour l’alimentation animale. Afrique du Sud : 337 600 tonnes/an, principalement pour l’industrie brassicole et le bétail, concentrée dans le Cap-Nord, Cap-Occidental et Nord-Ouest.

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L’Algérie, en se maintenant dans le peloton de tête africain, illustre l’importance stratégique de l’orge pour la sécurité alimentaire et l’économie agricole. Alors que certains pays d’Afrique de l’Ouest, comme le Nigeria, entament la culture de cette céréale pour réduire leur dépendance aux importations, l’Algérie pourrait tirer parti de cette dynamique pour renforcer ses capacités locales et soutenir ses filières agroalimentaires et d’élevage.