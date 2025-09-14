Ce pays rend les visas gratuits pour les voyageurs algériens

Le gouvernement burkinabé a décidé de supprimer les frais de visa pour tous les ressortissants des autres pays africains, dont les Algériens. Pour se rendre au Burkina Faso, la seule condition est de remplir un formulaire en ligne et de voir sa demande de visa validée.

Pour favoriser la libre-circulation en Afrique, le Burkina Faso a supprimé les frais de visa pour tous les ressortissants africains, marquant un pas vers une Afrique sans frontières. Cette décision, qui vise à faciliter la mobilité et l’intégration économique sur le continent, fait suite à la mise en place d’un visa électronique en 2023.

D’après le ministre de la Sécurité, cette mesure a pour but de « consolider les liens historiques de fraternité entre les pays africains« .

Le Burkina Faso supprime les frais de visa pour tous les ressortissants africains

Avant l’adoption de cette mesure, le visa touristique pour un court séjour coûtait environ 55 000 francs CFA (soit l’équivalent de 84 euros), et le visa d’affaires pouvait attendre 93 500 francs CFA (142 euros). Selon le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, la gratuité des visas envoie un signal fort en faveur de l’intégration et s’inscrit dans une approche panafricaine.

Mais « la gratuité n’est pas l’exemption« , a-t-il précisé à l’issue du Conseil des ministres. En effet, même si le visa est désormais gratuit, son obtention n’est pas automatique. Les autorités burkinabées continuent de valider ou non les demandes. Par ailleurs, une fois la demande approuvée, le visa est délivré rapidement.

Une image de terre d’accueil

La suppression des frais de visa devrait avoir de nombreuses retombées économiques pour le pays. En plus de se donner une image de terre d’accueil, Ouagadougou espère, en facilitant les voyages, attirer plus de visiteurs africains. Cela pourrait stimuler le tourisme et profiter des secteurs comme la restauration, l’hôtellerie, le transport et l’artisanat.

Cette mesure a aussi un enjeu plus large : en simplifiant les voyages d’affaires, elle pourrait renforcer les échanges économiques avec les pays voisins et le reste du continent.

Les Algériens peuvent voyager sans visa dans 26 pays

Selon un récent rapport d’Henley & Partners, les détenteurs d’un passeport algérien peuvent se rendre dans 26 pays sans avoir besoin de visa. Voici la liste des destinations concernées :

Afrique : Angola, Bénin, Ghana, Guinée, Kenya, Libye, Madagascar, Mali, Mauritanie, Rwanda, Sénégal, Gambie ;

Amériques et Caraïbes : Barbade, Cuba, République dominicaine, Équateur, Haïti, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Suriname ;

Asie et Océanie : Îles Cook, Hong Kong, Malaisie, Micronésie, Niué, Syrie, Cambodge, Palestine ;

Europe : Albanie, Arménie, Macédoine, Moldavie, Serbie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo, Monténégro, Turquie.

Cette liste n’inclut pas les pays pour lesquels un visa à l’arrivée ou un visa électronique est requis.

