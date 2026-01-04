Ce pays met fin au visa à l’arrivée pour les Algériens

Depuis le 1er janvier 2026, le Cap-Vert a profondément modifié ses règles d’entrée sur le territoire. Les ressortissants algériens ne peuvent désormais plus obtenir leur visa à l’arrivée. Cette réforme concerne également les citoyens de 95 autres pays et impose une nouvelle organisation pour les voyageurs algériens souhaitant se rendre dans cet archipel africain.

Jusqu’à fin 2025, les Algériens pouvaient bénéficier d’un dispositif relativement souple. Après un pré-enregistrement en ligne et le paiement des frais via le portail EASE (Efficient Automatic and Safe Entry of travellers), le visa était délivré directement à l’arrivée. Ce système appartient désormais au passé.

Obligation de Visa Avant le Départ

Avec l’entrée en vigueur de la réforme, les voyageurs algériens doivent obligatoirement obtenir un visa avant leur départ. Selon la nature du voyage, il peut s’agir d’un visa d’entrée, d’un visa de transit ou d’un visa d’escale aéroportuaire. Aucune exception n’est prévue pour les voyageurs arrivant sans visa valide, qui se verront refuser l’accès au territoire capverdien.

Les autorités capverdiennes ont clairement indiqué que le portail EASE ne permet plus le paiement des frais de visa à l’arrivée. Toute la procédure doit désormais être finalisée en amont du voyage, auprès d’une ambassade ou d’un consulat du Cap-Vert.

Démarches pour les Ressortissants Algériens

Depuis le 1er janvier 2026, les Algériens doivent se rendre physiquement dans une représentation diplomatique capverdienne pour déposer leur demande de visa. Cette démarche doit être anticipée, car aucun visa n’est délivré sur place à l’arrivée.

En parallèle, les voyageurs doivent toujours procéder à l’enregistrement en ligne sur la plateforme EASE. Cet enregistrement reste obligatoire, mais il concerne uniquement le paiement de la Taxe de sécurité aéroportuaire (TSA). Cette taxe s’élève à environ 3 400 escudos capverdiens, soit près de 30 euros, pour un séjour n’excédant pas 30 jours.

Cette nouvelle organisation découle d’un arrêté officiel publié au Bulletin officiel du Cap-Vert le 24 novembre 2025. Le texte précise que l’obligation de visa préalable s’applique aussi bien aux séjours touristiques qu’aux transits et escales aéroportuaires.

Exemptions et Changements de Voyage

Certaines catégories de voyageurs échappent à cette nouvelle règle. Les membres d’équipage aérien, les résidents étrangers au Cap-Vert et les titulaires de titres de séjour valides délivrés par un État membre de l’Union européenne peuvent bénéficier d’une exemption.

Les détenteurs de passeports diplomatiques ou de documents officiels spécifiques peuvent également être dispensés de visa, sous conditions. En revanche, pour la grande majorité des ressortissants algériens, le passage par une procédure consulaire devient désormais incontournable.

Cette réforme marque un tournant important pour les voyageurs algériens. La suppression du visa à l’arrivée met fin à une procédure simple et rapide, appréciée par de nombreux touristes et voyageurs occasionnels. Désormais, toute demande de voyage vers le Cap-Vert nécessite une planification plus rigoureuse et des démarches administratives anticipées.

Les autorités capverdiennes justifient cette décision par une volonté de renforcer le contrôle des flux migratoires et de mieux sécuriser les entrées sur le territoire. Pour les Algériens, cette nouvelle règle impose une adaptation immédiate, sous peine de voir leur voyage compromis.

