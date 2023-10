Ce pays lève l’obligation de visa pour les touristes algériens

En début du mois d’octobre, l’Angola a décidé d’introduire un nouveau régime sans visa pour les touristes de 98 pays dans le monde. Une décision qui lui a permis de rejoindre la liste croissante des pays africains autorisant l’entrée sans visa.

Les voyageurs au départ de 98 pays, dont 35 en Europe, pourront désormais voyager vers cette destination sans répondre à l’obligation de présenter leurs visas.

L’Angola autorise l’accès sans visas : les touristes algériens concernés

En effet, le président angolais a signé un décret supprimant les visas touristiques pour plusieurs pays. Le jour même, il est entré en vigueur aussitôt après sa publication. Un nouveau pas qui permettra à ce pays africain de réanimer son secteur touristique et d’attirer des investisseurs étrangers.

Tout comme les touristes des 35 pays européens, les Algériens sont désormais exemptés des visas touristiques pour voyager en Angola. En effet, les touristes algériens peuvent se rendre dans ce pays sans visas pour une période de 30 jours en une seule entrée, et un total de 90 jours par an.

Quels sont les autres pays concernés par cette exemption de visa ?

Par ailleurs, les voyageurs qui souhaitent rejoindre ce pays pour des motifs tels que poursuivre les études, travail et traitement médical sont toujours soumis à l’obligation de visa. Parmi les pays européens exemptés de ce document, on cite la Russie et la Turquie.

En Amérique, on trouve les USA, le Canada, le Mexique, l’Argentine, le Chili, le Panama, l’Uruguay et le Brésil. Cette liste comprend aussi plusieurs pays africains. Notamment, le Malawi, la République Mauricienne, les Seychelles, le Cap-Vert, la Guinée équatoriale, le Botswana, Madagascar, le Rwanda, le Zimbabwe, l’Eswatini, le Maroc et le Lesotho. Parmi les pays exemptés de visas touristiques, 14 pays ont été choisis dans la région d’Océanie et 16 autres dans les alentours des Caraïbes.

