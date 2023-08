Ce pays européen facilite l’octroi de la nationalité aux ressortissants étrangers

Le gouvernement allemand a donné son feu vert pour l’obtention de la nouvelle loi permettant d’accorder la citoyenneté plus facilement aux ressortissants étrangers dans le pays. Une bonne nouvelle qui s’ajoutera à la large liste des initiatives du pays pour attirer les travailleurs qualifiés et réduire la pénurie de main d’œuvre.

L’Allemagne a décidé d’adopter de nouvelles facilitations pour accorder la nationalité à davantage des ressortissants étrangers établis dans le pays.

Octroi de la nationalité allemande : le gouvernement adopte de nouvelles facilitations

Ces nouvelles mesures réduiront la période de résidence requise pour l’obtention de la citoyenneté. Et ce, notamment au lieu de huit ans. Le gouvernement allemand a décidé, aussi, d’accorder la citoyenneté aux enfants nés dans le pays, si l’un des parents vit dans le pays depuis cinq ans.

Par ailleurs, la naturalisation au bout de trois ans sera aussi possible pour les étrangers qui obtiennent d’excellents résultats au travail, dans le cadre d’une activité bénévole ou qui sont financièrement indépendants. Dans ce sillage, une intégration réussie, une bonne maitrise de l’allemand. Mais aussi, la possibilité de gagner sa vie de manière indépendante seront exigés pour la naturalisation.

La nouvelle loi de citoyenneté du gouvernement allemand comprend également la suppression de l’examen de naturalisation pour les travailleurs, contractuels, qui ont contribué de manière significative au développement de ce pays.

Cette nouvelle loi comprend aussi un ensemble de règles à respecter par les personnes qui souhaitent obtenir le passeport allemand. Notamment, l’engagement à l’égard de l’ordre public démocratique. Et le respect de l’égalité entre les femmes et les hommes. Ces nouvelles règles rappellent aussi que la personne souhaitant devenir citoyen allemand doit être en mesure de gagner sa vie et celle des membres de sa famille.

