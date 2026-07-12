Ce pays durcit ses conditions d’entrée : plus de visa à l’arrivée pour les Algériens

Les ressortissants de 96 pays, y compris l’Algérie, ne peuvent plus obtenir leur visa à l’arrivée au Cap-Vert. Les voyageurs concernés doivent désormais effectuer leurs démarches de visa avant leur départ auprès d’une ambassade ou d’un consulat capverdien. En effet, la plateforme EASE ne permet plus de régler les frais de visa à l’arrivée en ligne.

Depuis le 1er janvier 2026, le pays applique une réforme des conditions d’entrée sur son territoire. Les nouvelles restrictions sont désormais en vigueur.

Cette réforme met un terme à un dispositif qui permettait jusqu’à alors aux ressortissants de plusieurs pays d’obtenir un visa directement à l’arrivée. Et ce, après un pré-enregistrement en ligne et le paiement des frais de visa via le portail électronique EASE.

🟢 À LIRE AUSSI : Global Passport Index 2026 : à quelle place se classe le passeport algérien ?

Le Cap-Vert met fin à l’octroi des visas à l’arrivée

Concrètement pour les voyageurs de 96 pays, l’obtention d’un visa d’entrée, mais aussi le cas échéant, d’un visa de transit ou d’escale aéroportuaire, doit désormais être réalisée avant le voyage. A défaut, les personnes concernées s’exposent à un refus d’entrée, de transit ou d’escale sur le territoire capverdien.

Le portail officiel de pré-enregistrement « EASE » affiche désormais clairement cette nouvelle directive, rappelant aux voyageurs concernés qu’ils doivent obligatoirement obtenir leur visa avant d’embarquer.

Cette modification découle de l’arrêté n°244/GMAI//2025, paru au Boletim Oficial n.º 223 (IIe Série) le 24 novembre 2025. Ce texte officialise la liste des pays soumis au visa obligatoire, en accord avec la réglementation sur l’entrée et le séjour des étrangers au Cap-Vert. Le décret souligne que cette règle concerne aussi bien les visas d’entrée que les visas de transit et de correspondance aéroportuaire.

Des exceptions prévues pour certains voyageurs

L’obligation de visa préalable ne s’applique pas aux voyageurs disposant d’un statut résidentiel ou officiel spécifique. Sont ainsi exemptés les titulaires d’un titre de séjour valide au Cap-Vert (TRE), dans un pays de l’Union européenne, au Royaume-Uni, en Suisse, aux États-Unis, au Canada ou au Brésil. Cette dispense concerne également le personnel navigant de l’aviation civile internationale ainsi que les porteurs de laissez-passer délivrés par des organisations internationales reconnues.

La diaspora et le corps diplomatique bénéficient aussi de règles particulières. Les anciens citoyens capverdiens ayant changé de nationalité, leurs conjoints et leurs enfants mineurs sont exemptés sur présentation de justificatifs d’état civil. Sont également dispensés les consuls honoraires du pays ainsi que les agents de missions étrangères munis d’une carte d’identité délivrée par le ministère des Affaires étrangères capverdien.

Enfin, les titulaires de passeports diplomatiques, officiels ou de service ne sont pas soumis à la procédure standard. De même, les citoyens voyageant dans le cadre d’une mission officielle à l’invitation des autorités capverdiennes se verront délivrer directement un visa diplomatique, officiel ou de courtoisie, conformément à la législation.

🟢 À LIRE AUSSI : Green Card aux États-Unis : Trump durcit encore les conditions d’obtention de la résidence permanente