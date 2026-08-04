Ce pays du Golfe ouvre ses portes sans visa : les Algériens peuvent en profiter sous conditions

Envie de découvrir Oman sans démarches administratives ? C’est désormais possible ! Suite aux récentes modifications de la loi sur le séjour des étrangers, le Sultanat d’Oman accorde une exemption totale de visa pour tout séjour touristique allant jusqu’à 14 jours. Une opportunité idéale pour les ressortissants des pays éligibles d’explorer le pays en toute liberté.

Dans le cadre de sa stratégie de promotion et d’attractivité touristique, le Sultanat d’Oman simplifie ses formalités d’entrée. La Police royale d’Oman a officialisé la liste des pays dont les citoyens bénéficient d’un accès direct au territoire, sans obligation de visa.

Portée par le lieutenant-général Hassan bin Mohsin Al Shuraiqi, inspecteur général de la police et des douanes, cette réforme s’appuie sur la loi sur la résidence des étrangers (décret royal n° 16/95) et son règlement d’application (décision n° 63/96). Validée par le ministère des Finances au nom de l’intérêt général, la décision a été portée au Journal officiel n° 1659 du 2 août 2026. Elle prend effet dès le lendemain de sa parution.

🟢 À LIRE AUSSI : Visa américain : la caution de 20 000 dollars devient définitive, les Algériens toujours concernés

Le Sultanat d’Oman lance un programme d’exemption de visa touristique de 14 jours

Ce nouveau dispositif autorise une entrée touristique sans visa pour une durée maximale de 14 jours. Un atout pour les voyageurs éligibles, qui conservent en outre la possibilité de modifier leur statut et de demander un visa de plus longue durée avant l’expiration de ce délai.

Les destinations éligibles se divisent en deux catégories distinctes. La première comprend plus de 100 pays exemptés de visa touristique pour Oman, couvrant une large sélection d’États européens, latino-américains et asiatiques. Bien que le passeport algérien ne donne pas accès directement à cette exemption, certains citoyens algériens peuvent tout de même voyager à Oman sans visa préalable, et ce, sous conditions.

La seconde catégorie, qui inclut l’Algérie, concerne 24 pays. Leurs ressortissants bénéficient d’un accès sans visa à Oman, à condition de posséder un visa valide émis par l’un des territoires suivants : un État membre de l’espace Schengen, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, le Japon et l’Australie.

Attention : cette facilité d’entrée demeure conditionnelle et exige le respect des règles omanaises, en particulier concernant la durée de validité du visa présenté.

La règle du visa tiers pour les Algériens

Concrètement, cette mesure s’applique au cas par cas. Les détenteurs d’un passeport algérien doivent obligatoirement être titulaires d’un visa valide pour l’une des destinations énumérées précédemment pour voyager à Oman sans démarche préalable.

En plus de l’Algérie, cette mesure s’applique à plusieurs nations d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient (Maroc, Tunisie, Mauritanie, Égypte, Jordanie), mais aussi d’Asie et d’Amérique (Inde, Vietnam, Cuba, Mexique…).

Avec cette assouplissement des règles d’entrée, Oman ambitionne d’attirer des voyageurs du monde entier pour leur faire découvrir ses paysages variés (déserts, montagnes, littoraux) et son patrimoine culturel. Cette stratégie s’inscrit directement dans la feuille de route Oman Vision 2040, qui place le tourisme au cœur de la transition économique post-pétrole.

🟢 À LIRE AUSSI : L’Italie suspend les règles Schengen avec l’Espagne : la crise de Ceuta expliquée de A à Z