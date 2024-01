Ce pays bientôt accessible sans visa pour les Algériens

D’ici à la fin de l’année 2024, les ressortissants des pays de l’Afrique n’auront plus besoin de visa pour entrer en Afrique. C’est ce qu’a annoncé le président, Nana Akufo-Addo, lors d’une déclaration accordée, jeudi dernier, à la presse.

En effet, selon le président du Ghana, cette décision permettra de stimuler la croissance économique, la création de l’emploi et l’éradication de la pauvreté dans le pays.

Le Ghana veut accorder l’entrée sans visa aux Africains d’ici la fin de l’année 2024

À l’exemple du Kenya, le Ghana veut rejoindre la liste des pays qui autorise un accès sans visa aux visiteurs africains. Une décision qui, selon le président du pays, permettra de relancer le tourisme dans le pays et de stimuler la croissance économique.

Par ailleurs, il affirme que cette initiative est conforme aux objectifs de la ZLECA, zone de libre échange continental africain. « Le gouvernement du Ghana s’est engagé à garantir l’entrée sans visa pour tous les Africains qui voyagent dans notre pays », a annoncé, jeudi, Nana Akufo-Addo.

En cette occasion, le président du Ghana ajoute qu’une telle politique est nécessaire pour l’ensemble des pays du continent. Et ce pour faciliter la circulation des personnes et des biens et d’utiliser le commerce comme catalyseur de transformation économique en Afrique.

Pour mémoire, en plus du Ghana, d’autres pays du continent, comme les Seychelles, le Rwanda, le Bénin et récemment le Kenya, ont adopté la même décision, notamment de permettre un accès sans visa aux ressortissants du continent qui visitent leurs territoires. L’Angola aussi fait partie de cette liste et a supprimé l’obligation de visa pour les ressortissants de 98 pays, dont les Algériens.

