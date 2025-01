Ce nouveau pays Schengen délivrera 100 000 visas de travail en 2025, voici les domaines concernés

La Roumanie, désormais pays Schengen, prévoit de délivrer 100 000 visas de travail à des ressortissants étrangers, pour remédier à la pénurie de main d’œuvre. Plusieurs domaines d’activité sont concernés, dont la construction, la restauration et les transports.

Depuis le 1ᵉʳ janvier dernier, la Roumanie est devenue officiellement membre de l’espace Schengen. Il aura fallu donc 18 ans après son adhésion à l’Union européenne pour supprimer ses frontières communes avec ses voisins.

Visa de travail : la Roumanie recrute dans ces secteurs

Tout comme plusieurs autres pays européens, la Roumanie fait face à une pénurie de main d’œuvre. Pour faire face à cette crise qui ne cesse d’accroître, le pays prévoit de maintenir un quota de 100 000 visas de travail pour la quatrième année consécutive.

Le quota de 100 000 visas de travail intervient dans le cadre du projet du ministère du Travail et prend en considération les pénuries de main d’œuvre actuelles, les secteurs impactés par un manque de personnel et la mise en œuvre d’un plan national de relance et de résilience.

Parmi les secteurs les plus touchés par cette pénurie est la construction, avec un besoin de 47 716 travailleurs pour répondre à la demande du marché. Par ailleurs, l’hôtellerie et la restauration font aussi partie de cette liste des domaines en tension. Les secteurs qui recrutent en Roumanie sont :

Les services postaux et de messagerie : 29 293 emplois, dans ce secteur, qui restent vacants ;

La restauration : 21 457 postes vacants ;

Les activités de sous-traitance ont besoin de 19 889 travailleurs ;

Les activités de protection et de gardiennage manquent d’environ 12 367 emplois ;

Le transport routier de marchandises pourrait pourvoir 9091 postes ;

La manutention manque d’environ 6 559 travailleurs ;

Le commerce de détail en magasin non spécialisé compte un total de 4 758 emplois non pourvus.

Plus de 99 000 permis de travail accordés en 2024

En 2024, la Roumanie a délivré 99 268 visas de travail. Par ailleurs, le pays, désormais membre de l’espace Schengen, prévoit de traiter 5 957 visas supplémentaires en 2025. Pour rappel, après une forte hausse en 2022 (108 882 visas), le nombre de permis de travail délivrés en Roumanie a connu un léger recul en 2023 (101 254), bien qu’il reste supérieur à celui de 2021 (49 954).

Aujourd’hui, on estime 311 000 emplois vacants en Roumanie. D’ailleurs, au cours des dix premiers mois de 2024, les entreprises roumaines ont beaucoup cherché à recruter des ressortissants étrangers dans les secteurs dans le besoin, car ces métiers n’étaient pas préférés des travailleurs locaux.

Les principaux points à retenir :

La Roumanie prévoit de délivrer, en 2025, 100 000 visas de travail pour des ressortissants étrangers ;

La majorité des postes vacants sont enregistrés dans le secteur de la restauration, les transports et la construction ;

En 2024, 99 268 visas de travail ont été accordés. Près de 6 000 demandes sont toujours en attente pour 2025.

