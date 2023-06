« Ce n’est pas la France qui nous enseigne notre histoire », Adila Bendimérad

Après la réussite de l’avant-première algérienne du film « El Akhira » « La Dernière Reine », l’actrice et coréalisatrice du film, Adila Bendimérad, est revenu sur certaines critiques à l’encontre de ce long-métrage historique.

En effet, invitée de la chaîne algérienne Echorouk News, Adila Bendimérad a révélé que, « Un récit français ? (Ironise l’actrice). Ce récit n’est pas basé sur les notes du consul français de l’époque (Jacques Philippe Laugier de Tassy ndlr). Ce n’est pas la France qui nous enseigne notre histoire », dit-elle.

En dépit des décors du film, des costumes des acteurs qui mettent en valeur l’histoire algérienne et de l’innocence du film, « La Dernière Reine » a été critiquée, car selon certains, ce film s’inspire fortement du récit du chancelier du consulat français à Alger entre 1717 et 1718.



Une critique que l’actrice et coréalisatrice du film, Adila Bendimérad, dément, « Ce film est le fruit de sept ans d’étude historique. Il n’y a pas que les Français qui ont raconté l’histoire de l’Algérie. Il y a eu les récits des Algériens, des Espagnols, des Anglais, des Néerlandais. On a reçu des documents historiques de plus pays, l’Espagne, l’Angleterre et les États-Unis entre autres », ajoute-t-elle.

La Dernière Reine : Zaphira a bel et bien existé !

« Elle aurait été l’épouse de Sélim al-Toumi, l’émir d’Alger au 16ᵉ siècle » cette expression qui joue des tours au film « La Dernière Reine » est erronée selon la réalisatrice, Adila Bendimérad.

Elle explique, « Nous n’avons par créer ce personnage. Zaphira a bel et bien existé et son existence n’est pas uniquement documentée par les Français », indique-t-elle.

Dans le même registre, Adila Bendimred a ajouté, « La version du film n’a rien à voir avec les rapports du consul de Tassy. Nous avons mis en avant l’opinion algérienne en traitant ce sujet de cette optique », explique-t-elle.

La Dernière Reine est une histoire de courage conjugué au pluriel et dont le principal sujet est la femme médiévale d’Alger. La projection du film continue dans différentes salles du territoire national.