Ce médicament vital pourrait être « contrefait » : la DSP tire la sonnette d’alarme

La Direction de la Santé et de la Population (DSP) de la wilaya de Tizi-Ouzou a lancé une mise en garde des plus sérieuses concernant la possible circulation d’un lot contrefait du SINTROM 4 MG, un anticoagulant vital et largement prescrit pour les patients souffrant de troubles de la coagulation sanguine.

Cette alerte, diffusée par voie de circulaire à l’ensemble des établissements de santé et officines pharmaceutiques de la région, souligne une menace réelle pour la sécurité des patients.

La note de la DSP de Tizi-Ouzou, évoque un « risque réel de commercialisation d’un produit frauduleux » portant la désignation SINTROM 4 MG. La gravité de la situation réside dans la nature même de ce médicament : un anticoagulant dont l’efficacité et la pureté sont cruciales pour éviter des complications graves, voire fatales, chez les patients qui en dépendent quotidiennement.

Face à cette menace sanitaire majeure, les autorités appellent à une vigilance extrême de la part de tous les acteurs du secteur de la santé. Les hôpitaux, cliniques et pharmacies sont expressément invités à renforcer leurs contrôles et à adopter des mesures préventives rigoureuses.

Alerte santé publique : vigilance renforcée face à la contrefaçon potentielle du médicament Sintrom 4 mg

Au cœur de ces directives, la vérification systématique de la traçabilité de chaque lot de SINTROM 4 MG reçu est désormais impérative.

La DSP est catégorique : en cas de doute, même minime, sur l’authenticité d’un lot, le médicament ne doit en aucun cas être délivré aux patients. De plus, toute unité suspecte ou non conforme doit faire l’objet d’un signalement immédiat aux services compétents. Cette réactivité est essentielle pour endiguer la diffusion de ce produit falsifié et protéger la population.

Cette alerte n’est pas à prendre à la légère. L’administration d’un médicament contrefait, surtout dans le cas d’un traitement aussi délicat qu’un anticoagulant, pourrait avoir des conséquences dramatiques pour la santé des patients.

La Direction de la Santé et de la Population de Tizi-Ouzou insiste sur la mobilisation totale des professionnels de la santé afin de prévenir tout risque de propagation de ce produit potentiellement dangereux. La protection de la santé publique est l’affaire de tous.

