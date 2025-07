Ce médicament prescrit aux enfants pourrait être « dangereux » : l’ANPP alerte

Face à des signaux préoccupants concernant la sécurité d’un médicament largement utilisé contre les troubles digestifs, l’Agence Nationale des Produits Pharmaceutiques (ANPP) renforce les mesures de précaution.

Suite à une réévaluation menée par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la Nifuroxazide, un antidiarrhéique bien connu des patients algériens, fait désormais l’objet de restrictions strictes.

Réactions allergiques graves, populations à risque, nouvelles conditions de délivrance : cette décision marque un tournant dans l’encadrement de ce traitement courant, jusque-là largement accessible.

Cette décision fait suite à une réévaluation internationale menée par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), qui a réévalué le rapport bénéfice/risque de cette substance.

La Nifuroxazide sous surveillance renforcée : L’ANPP émet des restrictions d’usage

Les résultats de cette réévaluation ont mis en lumière des effets indésirables d’ordre immuno-allergique, incluant des réactions d’hypersensibilité immédiate telles que le choc anaphylactique et l’œdème de Quincke. Ces réactions peuvent engager le pronostic vital, particulièrement chez l’enfant.

En conséquence, l’ANPP a déclaré que les médicaments à base de Nifuroxazide sont désormais contre-indiqués chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans, ainsi que chez les femmes enceintes ou allaitantes. Leur dispensation en officine est désormais soumise à la présentation d’une ordonnance délivrée par un médecin spécialiste.

Implications pour les professionnels de la santé et l’industrie pharmaceutique

L’ANPP a également enjoint aux producteurs et importateurs de médicaments contenant de la Nifuroxazide de procéder aux modifications requises dans les notices et les résumés des caractéristiques des produits (RCP) concernés : » il est impératif d’apporter les modifications nécessaires aux notices et aux résumés des caractéristiques des produits concernés. », précise-t-elle.

L’Agence insiste sur l’application immédiate de cette décision afin d’assurer la sécurité des patients : « La plus grande importance est accordée pour l’application de cette note. »

En instaurant ces nouvelles restrictions, l’ANPP affirme sa volonté de privilégier la sécurité des patients face aux risques identifiés. Cette décision, alignée sur les recommandations de l’OMS, invite l’ensemble des acteurs de la chaîne pharmaceutique — médecins, pharmaciens et laboratoires — à faire preuve de vigilance.

Pour les patients, elle rappelle l’importance de ne jamais banaliser l’usage de médicaments, même en automédication, et de toujours consulter un professionnel de santé en cas de doute.