Ce geste banal en voiture peut vous coûter 10 000 dinars

Les services de la Gendarmerie nationale alertent les automobilistes sur un geste anodin mais risqué. Ouvrir la portière sans précaution peut provoquer une collision grave avec d’autres usagers de la route.

La page Facebook « Tariqi », rattachée à la Gendarmerie nationale, a diffusé cette mise en garde. Elle vise particulièrement les véhicules arrêtés en bordure de chaussée, où les ouvertures de portière imprudentes multiplient les risques d’accident.

Les gendarmes recommandent une règle claire aux conducteurs. Il faut d’abord vérifier la route avant d’ouvrir la portière. L’usage du rétroviseur reste indispensable à ce moment précis. Ces quelques secondes d’attention peuvent sauver une vie humaine.

Une amende de 10 000 dinars pour les contrevenants

Le conducteur engage sa responsabilité en cas d’accident. Un passager peut également être tenu responsable. Ouvrir la portière sans s’assurer de l’absence de danger constitue une infraction au code de la route. Cette infraction entraîne une amende forfaitaire de 10 000 dinars.

Les autorités appellent donc tous les usagers à la vigilance. Ce geste quotidien mérite une attention particulière pour éviter des accidents évitables sur les routes du pays.

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Le ministre de la Justice réunit les responsables des pôles judiciaires spécialisés

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Lotfi Boudjemaa, a présidé une réunion de travail ce jeudi. Cette rencontre a regroupé les présidents des cours et procureurs généraux des pôles judiciaires spécialisés.

La réunion a rassemblé les responsables judiciaires d’Alger, d’Oran, de Constantine et d’Ouargla. Ces pôles traitent les affaires pénales les plus complexes du pays.

La lutte contre la criminalité organisée au centre des discussions

Les participants ont examiné les questions liées à la politique pénale. Ils ont abordé les besoins nécessaires pour combattre la criminalité grave. Cette criminalité inclut le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes sous toutes leurs formes.

Les discussions ont également porté sur le crime organisé. La contrebande a occupé une place importante dans les échanges. Les participants ont aussi traité la spéculation, la corruption, le change et les mouvements de capitaux. Le terrorisme a complété la liste des sujets abordés.

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Le ministre de la Justice a donné des directives précises. Il a demandé le développement des méthodes de travail judiciaire. Il a également appelé à une meilleure coordination avec les acteurs du terrain. La police judiciaire, dans ses différents corps, reste un partenaire essentiel de cette stratégie.

Une fermeté maximale exigée face à ces crimes

Lotfi Boudjemaa a exhorté les présidents de cours et procureurs généraux des pôles spécialisés. Il leur a demandé d’adopter une approche d’une fermeté maximale. Cette rigueur doit s’appliquer face à ce type de criminalité grave.

Le ministre a enfin ordonné la mobilisation de tous les moyens disponibles. Il a demandé l’exploitation de tous les outils juridiques existants. Cette mobilisation sert l’ordre public et la sécurité publique. Elle garantit également la protection des droits et des libertés des citoyens.

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