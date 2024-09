Ce géant russe du gaz mise sur l’Algérie : Vers un accord historique dans le secteur énergétique

L’Algérie s’apprête à franchir une nouvelle étape dans sa coopération énergétique avec la Russie. Selon Rachid Nadil, le directeur général de l’Agence de régulation des hydrocarbures, un accord de partenariat avec le géant russe Gazprom est sur le point d’être finalisé. Cet accord porte sur le développement d’un nouveau champ gazier.

Lors de la « Semaine de l’énergie russe » à Moscou, Nadil a souligné l’importance de ce partenariat et les avancées significatives réalisées dans les négociations. Ce partenariat s’inscrit dans un contexte de coopération énergétique déjà solide entre les deux pays.

L’Algérie utilise déjà de nombreux équipements russes dans ses installations pétrolières et s’est alignée sur les normes russes pour faciliter les échanges. « Nous utilisons beaucoup d’équipements russes dans nos installations pétrolières et nous sommes pratiquement prêts en ce qui concerne les normes et les standards russes pour pouvoir importer des équipements », a déclaré Rachid Nadil lors d’un entretien avec Russia Today.

Gazprom et l’Algérie : Un partenariat gagnant-gagnant pour renforcer la sécurité énergétique

Ce nouveau partenariat avec Gazprom marque une étape importante dans le développement du secteur gazier algérien. Le nouveau champ gazier devrait non seulement renforcer la production nationale et couvrir les besoins locaux, mais aussi accroître les exportations algériennes de gaz vers les marchés internationaux.

« Ce champ est très important, sinon Gazprom ne se serait pas engagée dans ce projet », a souligné le directeur général.

Il est important de rappeler qu’en juin dernier, en marge du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, Rachid Nadil s’était entretenu avec Sergey Tomanov, directeur général de Gazprom.

Cette rencontre avait permis de discuter des investissements de Gazprom en Algérie et des futures relations avec l’Autorité de régulation des hydrocarbures. Les échanges entre les deux dirigeants avaient déjà mis en évidence l’intérêt mutuel de renforcer la coopération énergétique.

Cette coopération entre l’Algérie et la Russie s’inscrit dans une dynamique de renforcement des liens économiques entre les deux pays. Le partenariat avec Gazprom, l’une des plus grandes entreprises énergétiques au monde, témoigne de l’attractivité de l’Algérie en tant que destination d’investissement dans le secteur de l’énergie.

Pour l’Algérie, ce projet représente une opportunité de diversifier ses sources de revenus et de renforcer sa position sur le marché mondial du gaz.

En résumé, l’accord en cours de finalisation entre l’Algérie et Gazprom ouvre de nouvelles perspectives pour le développement du secteur gazier algérien et marque une étape importante dans la coopération énergétique entre les deux pays.