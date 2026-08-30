« Ce drapeau ne tombera jamais » : L’ultime message de Slimane, mort en convoyant des secours vers Jijel

L’élan de solidarité qui traverse le pays après les ravages causés par les violents feux de forêt vient d’être frappé par un terrible drame.

Parti de Djelfa aux commandes de son véhicule chargé de vivres et de produits de première nécessité destinés aux sinistrés des récents incendies de Jijel, Slimane a succombé à ses blessures aux premières heures du jour, ce dimanche, après le renversement tragique de son camion à Bou Saâda.

Le chauffeur du camion d’aide humanitaire a rendu son dernier soupir tôt ce dimanche matin, terrassé par de graves blessures subies lors d’un tragique accident de la circulation survenu tard dans la nuit de samedi à dimanche dans la commune de Bou Saâda, wilaya de M’Sila.

Sortie de route sur le contournement de Maïtar

Selon les détails communiqués par les services de la Protection civile, l’accident s’est produit précisément à 00h11. Le véhicule lourd, qui transportait des secours d’urgence, a dérapé au niveau du rond-point du chemin d’évitement, à hauteur du quartier Maïtar, avant de se renverser brutalement sur la chaussée.

Aussitôt l’alerte donnée, les secouristes du Centre avancé de la Protection civile de Bou Saâda se sont projetés sur les lieux pour prodiguer les premiers soins aux victimes.

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Trois personnes, âgées entre 28 et 42 ans et souffrant de blessures de divers degrés de gravité, ont été évacuées d’urgence vers le centre hospitalier de la ville. Malheureusement, le conducteur n’a pas survécu à la violence de l’impact et s’est éteint peu après son admission.

Un troisième voyage de la solidarité interrompu

La victime, prénommée Slimane, n’en était pas à son premier engagement sur le terrain. Cet acte de bravoure constituait en effet son troisième trajet solidaire vers la wilaya de Jijel, une région durement éprouvée par les incendies récents.

Il faisait partie d’un convoi citoyen initié par des bienfaiteurs et des acteurs de la société civile pour venir en aide aux familles sinistrées.

Quelques heures seulement avant le drame, le défunt avait publié un message poignant sur ses réseaux sociaux. Il y lançait un appel pressant pour mobiliser un camion de plus grand tonnage afin d’acheminer un volume supérieur de dons, exhortant ses concitoyens à resserrer les rangs face à l’épreuve.

Son message s’achevait par une vibrante profession de foi en faveur de l’unité et de la fraternité nationales.

« L’essentiel, c’est que ce drapeau ne tombe jamais à terre »

Sur les réseaux sociaux, la nouvelle de sa disparition a suscité une immense vague d’émotion et d’hommages. De nombreux internautes ont partagé les extraits vidéo où il s’exprimait avec enthousiasme et fierté sur sa mission d’entraide.

Ses paroles mémorables — « L’essentiel, c’est que ce drapeau ne tombe jamais à terre » — ont été reprises en boucle comme le symbole ultime de l’amour de la patrie et du dévouement inconditionnel envers ses concitoyens dans la détresse.

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Cet accident survient au moment où l’Algérie connaît une formidable chaîne de solidarité citoyenne. À travers tout le territoire national, associations, volontaires et bienfaiteurs se mobilisent sans relâche pour collecter et acheminer de l’eau, des denrées alimentaires et des fournitures de première nécessité vers les zones touchées par les feux.

En accomplissant son devoir d’entraide jusqu’à son dernier souffle, Slimane laisse le souvenir d’un héros du quotidien dont le sacrifice incarne les valeurs les plus nobles de la nation. Paix à son âme, et que Dieu l’accueille dans Son vaste Paradis et lui accorde Sa miséricorde.