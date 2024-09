Ce constructeur chinois de renommée mondiale fait son grand come-back en Algérie

Alger, le 20 septembre 2024 – Le constructeur chinois Yutong, un des leaders mondiaux dans la fabrication d’autobus et de minibus, annonce officiellement son retour sur le marché algérien. Un événement de lancement est prévu ce dimanche 22 septembre à partir de 17 heures.

Cette cérémonie sera l’occasion de présenter au grand public la marque et sa gamme variée de véhicules. Ces derniers, équipés des dernières technologies, promettent un confort optimal tout en respectant l’environnement. Des représentants de Yutong et de ses partenaires locaux en Algérie interviendront lors de cet événement.

Malgré un contexte économique morose marqué par un manque d’offre en raison de l’incertitude quant aux quotas d’importation alloués à chaque concessionnaire, le marché algérien reste attractif. La forte demande pour tous types de véhicules continue de susciter l’intérêt des constructeurs et des distributeurs.

Rappelons que Yutong est un géant chinois de l’industrie automobile, spécialisé dans la fabrication d’autobus et d’équipements lourds. Avec une production annuelle d’environ 65 000 véhicules, l’entreprise représente près de 40% de la production chinoise d’autobus et environ 13% des exportations chinoises d’autobus et de minibus à l’échelle mondiale.

Yutong, le géant chinois des bus pose ses valises en Algérie

Le retour de Yutong en Algérie s’inscrit dans un contexte de diversification de l’offre sur le marché algérien et répond à une demande croissante pour des véhicules modernes, confortables et respectueux de l’environnement.

D’ailleurs, l’arrivée de Yutong sur le marché algérien suscite de grandes attentes dans le secteur des transports en commun. Fort de son expertise reconnue dans la fabrication de véhicules lourds et de sa capacité à proposer des solutions innovantes et adaptées aux besoins spécifiques de chaque marché, le constructeur chinois pourrait insuffler un nouveau dynamisme à un secteur en quête de modernisation.

Cette implantation est également perçue comme une opportunité de stimuler la concurrence et d’encourager d’autres acteurs internationaux à investir en Algérie. La cérémonie du 22 septembre sera l’occasion pour Yutong et ses partenaires locaux de présenter en détail leur stratégie de développement sur le marché algérien.

Les modalités de cette implantation, en termes de réseau de distribution, de service après-vente et d’adaptation aux spécificités locales, seront scrutées de près par les observateurs du secteur.

