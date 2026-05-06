Ce cadre de Petkovic reçoit un coup dur avant la Coupe du monde

La victoire de Dortmund face à Fribourg (4-0) a viré au cauchemar pour l’équipe d’Algérie. Ramy Bensebaini, touché à la cheville, voit sa saison en Bundesliga s’arrêter net. À quelques mois d’échéances cruciales pour le Mondial 2026, cette blessure prive le sélectionneur Vladimir Petkovic de son atout défensif majeur et plonge les supporters dans l’inquiétude.

Initialement perçue comme sans gravité, la blessure du joueur parait plus sérieuse ce qu’on pensait. Son entraîneur, Niko Kovac, n’a pas caché son inquiétude quant à l’état de son joueur. « Rami, en revanche, ne va pas bien, il a encore des douleurs au pied. Je pense qu’il ne jouera pas non plus contre Brême. Sa saison de Bundesliga est probablement terminée », a-t-il confié. Un verdict lourd de conséquences pour le joueur de 30 ans, qui ne devrait donc pas refouler les pelouses avant la fin de l’exercice en cours.

Bensebaini incertain pour la CdM ?

Cette indisponibilité tombe au plus mauvais moment, tant pour son équipe que pour la sélection nationale. À seulement quelques semaines du début de la préparation pour la Coupe du Monde 2026, cette blessure suscite de vives inquiétudes. Pièce maîtresse du dispositif défensif des Verts, Bensebaini représente un pilier sur lequel repose une grande partie de l’équilibre de l’équipe.

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Du côté de la sélection algérienne, Vladimir Petkovic suit la situation avec une attention particulière. Le driver des Fennecs sait à quel point l’expérience et la polyvalence de Bensebaini sont importantes, que ce soit dans l’axe ou sur le flanc gauche. Son éventuelle absence ou un retour précipité pourrait fragiliser une défense déjà en quête de stabilité.

Course contre la montre pour être rétabli

Malgré ce tableau préoccupant, une lueur d’espoir subsiste. Niko Kovac a évoqué la possibilité d’un retour pour la Coupe du Monde, ce qui laisse entendre que la blessure, bien que sérieuse, ne serait pas rédhibitoire à moyen terme. Le joueur devra toutefois engager une véritable course contre la montre pour retrouver l’intégralité de ses moyens physiques.

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Dans cette dernière ligne droite, le staff médical du Borussia Dortmund et celui de la sélection algérienne travailleront de concert pour optimiser sa récupération. Tous les regards sont désormais tournés vers l’évolution de son état de santé. Car au-delà de la fin de saison en club, c’est bien la participation de Ramy Bensebaini à un rendez-vous mondial majeur qui est en jeu.

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