CDM Qatar 2022 : Madjer avance son pronostic sur l’Algérie

L’ancien international algérien, Rabah Madjer s’est exprimé ce samedi 31 juillet 2021, concernant la coupe du monde de football 2022 qui se déroulera au Qatar.

En effet, selon nos confrères à Echourouk, le sélectionneur algérien se dit optimiste et s’attend à ce que l’équipe nationale atteigne les quarts de finale de la Coupe du monde de 2022 au Qatar.

S’exprimant sur les chances de victoire des équipes arabes lors de la prochaine Coupe, Madjer a expliqué que cette dernière s’annonce prometteuse pour l’Algérie et l’Égypte » qu’il estime « aptes à se hisser aux quarts de finale ».

« Il est temps que les clubs algériens retournent sur la scène internationale »

Rabah Madjer a également déploré l’absence des clubs algériens de la scène mondiale alors que l’Algérie détient le titre de championne d’Afrique : « C’est vrai que les clubs algériens ont été absents ces dernières années, mais la présence de deux équipes en quarts de finale est suffisante. C’est bien là, la preuve de l’avènement prochain des clubs algériens. » ajoutant « qu’il était temps pour les clubs algériens de revenir sur le podium international».

La légende du football algérien a également évoqué son Ballon d’Or manqué en 1987. Année à laquelle il a été le vainqueur de la Ligue des Champions et que beaucoup considèrent comme une des plus grandes injustices du football.

Rabah Madjer explique son point de vue sur le sujet en réfutant certaines déclarations d’analystes sportif, qui qualifient l’incident «d’exclusion » et considèrent son échec à obtenir le Ballon d’Or comme une injustice. Madjer estime cependant que « ne pas obtenir le Ballon d’Or n’était pas injuste. Au contraire, la loi ne le permettait pas, et c’est cette même loi européenne qui n’a pas permis à d’autres stars telles que Maradona et Romario de le gagner ».