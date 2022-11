CDM: 40 ans après l’Algérie, les Saoudiens signent le 2e exploit arabe

Coup de tonnerre au stade Lusail ! L’Arabie-Saoudite crée le premier exploit de la Coupe du Monde Qatar-2022. En effet, elle s’est imposée face à l’Argentine et son Armada sur le score de deux buts à un. C’est le deuxième exploit Arabe de l’histoire du mondial.

Pour commencer la troisième journée de la Coupe du Monde Qatar-2022, on a assisté au match opposant l’Arabie-Saoudite à l’Argentine. A la grande surprise, les Saoudiens se sont imposés sur le score de deux buts à un. Et pourtant, Messi et consorts étaient les grands favoris sur papiers pour gagner.

Ces derniers rentreront vite le vif du sujet. Dix minutes seulement après le coup d’envoi, ils réussiront à ouvrir le score, signé Messi sur pénalty. Mais lors de la deuxième mi-temps, les représentants des Arabes dans la compétition vont plier le match.

Au retour des vestiaires, Saleh Ashehri réussira à remettre les pendules à l’heure à la 48e. Cinq minutes après, soit à la 53e, Salem Al-Dawsari donnera l’avantage au score à l’Arabie-Saoudite en inscrivant le deuxième but. Les joueurs de l’Alibiceleste vont tout faire pour égaliser et éventuellement reprendre l’avantage au score, mais toutes leurs tentatives resteront vaines. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils se sont heurtés à une équipe saoudienne solide qui tient bien le coup jusqu’au coup de sifflet finale.

Le match s’achève donc sur le score de deux buts à un en faveur de l’Arabie-Saoudite. Une première surprise enregistrée dans cette Coupe du Monde, quand l’Argentine est favorite pour remporter le titre. Cette dernière s’est vue également sa série de 37 matchs sans défaite stoppée.

2e exploit Arabe après l’Algérie

En battant l’Argentine et son Armada, l’Arabie-Saoudite n’a pas seulement crée la grande surprise de la Coupe du Monde 2022, mais aussi le deuxième grand exploit de l’histoire du Mondial après celui de l’Algérie face à République Fédérale d’Allemagne en 1982 à Gijón en Espagne (2-1).

La Tunisie, le Maroc et le Qatar sont les autres représentants Arabes dans la compétition. On espère qu’ils puissent faire une participation honorable lors de ce grand évènement planétaire de football.