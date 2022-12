CDM 2022 : sur quelles chaines suivre Maroc – France gratuitement ?

La deuxième demi-finale de la Coupe du Monde Qatar-2022 qui opposera le Maroc à la France aura lieu ce soir. Un match qui s’annonce palpitant entre une nation qui veut aller au bout de son rêve et autre qui continue à défendre son titre. C’est ce soir qu’on connaitra l’identité de l’équipe qui animera la finale du Mondial qatari avec l’Argentine.

Ce soir, on sera au rendez-vous de suivre la deuxième demi-finale de la Coupe du Monde Qatar-2022. Elle opposera, comme tout le monde le sait, le Maroc à la France. Un match qui s’annonce difficile pour les deux équipes.

Considérés comme la grande surprise du Mondial qatari, les « Lions de l’Atlas » ont réalisé un excellent parcours. En effet, ils ont battu la Belgique lors de la phase de groupes et éliminé les grands favoris de la compétition, à savoir l’Espagne et le Portugal. Ils ont à cœur d’aller au bout de leur rêve en devenant la première sélection africaine et arabe à atteindre la finale du Mondial.

Seulement, leur mission s’annonce ardue face aux Bleus qui ont réalisé un parcours remarquable. Les protégés de Didier Deschamps continueront à défendre en force leur titre.

Reste à savoir qui d’entre eux va composter son billet qualificatif et animer ainsi la finale de cette Coupe du Monde 2022 avec l’Argentine.

Sur quelles chaines suivre le match gratuitement ?

Le match ce soir sera sans doute suivit avec un grand intérêt par les Algériens. Ces derniers, auront plusieurs choix pour le suivre gratuitement en direct à partir de 20h.

En effet, les deux chaines sportives qataries « beIN Sports » et « Al-Kass-One », assureront la retransmission directe du match. Les deux chaines ouvertes sur le satellite Nilsat.

La chaine française « TF1 » et l’allemande « ZDF » vont également retransmettre le match. Les deux chaines sont ouvertes sur le satellite Astra. Elles assureront la retransmission avec une très bonne qualité d’image en HD.